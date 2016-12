Nach Verlängerung: Löwen gehen mit 3:4-Niederlage gegen Ravensburg in die Weihnachtspause

Bilderstrecke Löwen Frankfurt verlieren nach Verlängerung gegen Ravensburg

Die Löwen Frankfurt verabschiedeten sich in die eintägige Weihnachtspause mit einer verdienten 3:4 (1:1, 0:1, 2:1/0:1)-Niederlage nach Verlängerung gegen die Ravensburg Towerstars. „Wir haben zu individuell gespielt, jeder hat alles versucht, aber irgendwie war es zu verkrampft. Ich bin glücklich, dass wir noch ins Spiel fanden und den Punkt geholt haben“, meinte Trainer Paul Gardner.Dass den Spielern nicht mehr Zeit zum Feiern als der Heiligabend bleibt, liegt daran, dass der DEL2-Plan vier Spiele in acht Tagen vorsieht, das zweite davon bereits am 2.Weihnachtstag. Da müssen die Frankfurter bis in die weite Oberlausitz zu den Füchsen fahren.Mit dieser Niederlage wurde die Negativserie verlängert. Es war die dritte in Folge, zumindest konnten die Frankfurter diesmal einen Punkt gewinnen.Die Löwen taten sich schwer, fanden gegen die kompakte Deckung des Gegners kein geeignetes Mittel. Ihr Spiel war weder Fisch noch Fleisch. Überlegen waren die Löwen schon, schossen auch öfters aufs gegnerische Tor. Doch wenn sie die Partie noch viel höher verloren hätten, wäre es nicht unverdient. Ihre Angriffe waren zu statisch, zu stereotyp, viele Einzelaktionen, oder leicht durchschaubare Kombinationen. Der Gegner konnte bei vielen Puckverlusten gefährliche Breaks fahren, zum Glück war der wiedergenesene Torwart Brett Jaeger aufmerksam, sonst hätte es öfters geklingelt. Zweimal durften die Towerstars im ersten Drittel mit einem Mann mehr auf dem Eis sein, dies nutzten sie zum Führungstreffer durch Fabio Carciola (4.), der von der blauen Linie aus Jaeger überwand. Den Ausgleich verdankten die Gastgeber einer schönen Einzelaktion ihres Goldhelms Matt Pistilli (18.).Nach dem Seitenwechsel wurde es auch nicht besser. Die Löwen waren meistens in der gegnerischen Zone, ohne sich gute Chancen auszuarbeiten, die kompakt hinten stehenden Ravensburger haben Torgelegenheiten en Masse. Das Powerplay der Löwen war unterirdisch schlecht, sobald der Gegner wieder vollständig war, ging er gleich erneut in Führung. Die Abwehr war ebenso wie Jaeger eine Sekunde desorientiert, so das Adriano Carciola die vorm Tor liegende Scheibe nur einzuschieben brauchte, um mit seinem Bruder Fabio gleich zu ziehen (25.).Wer auf eine Besserung hoffte, und das taten aufgrund der Entwicklung des Spiels nicht viele der 3327 Zuschauer, sah sich zunächst eines Besseren belehrt. Die inzwischen verunsichert wirkenden Löwen spielten kopflos nach vorne, die taktisch glänzend eingestellten Gäste machten den Raum vorm eigenen Gehäuse dicht und nutzten jede der sich zu oft bietenden Konterchancen, um Gefahr vors Jaeger zu bringen. So fiel auch das 1:3, bei dem die Carciola-Brüder und Mathieu Tousignant zu dritt gegen nur einen Verteidiger kamen. Seinen zweiten Tages-Erfolg durfte sich Adriano Carciola eintragen lassen (45.).Und dann ging plötzlich die Post ab. Clarke Breitkreuz konnte neun Minuten vor Schluss verkürzen. Auf einmal rollte der Löwen-Express wieder. Auch die zwischendurch fast eingeschlafenen Fans gingen aus sich heraus. Und sie wurden belohnt: CJ Stretch verwandelte ein Zuspiel von Nils Liesegang zum 3:3-Ausgleich. Fünf Minuten verblieben noch, um aus dem verloren geglaubten Match sogar drei Punkte zu machen.Dies gelang nicht. Und in der Verlängerung kassierten die Löwen wieder einen Konter, wobei Torwart Jaeger beim entscheidenden Treffer durch DEL-Neuzugang Norman Hauner die kurze Ecke nicht zugemacht hat. Die Vorarbeit lieferten – wer sonst – die Carciola-Brüder. „Fünf Minuten lang hatten wir Probleme, den Frankfurter Elan zu bremsen, danach standen wir sehr sicher, konnten den Gegner von unserem Tor halten. Die Löwen waren sehr anfällig, was die Konterchancen betraf, da konnten wir uns viele Chancen erarbeitet“, sagte Towerstars-Trainer Toni Krinner, der fand, der als einziges Manko fand, dass sein Team nicht das 4:1 schaffte. „Dann wäre es gelaufen. So kamen die Frankfurter mit der Unterstützung des Publikums noch einmal auf.“