Endlich: Voodoo-Rituale für verzweifelte Frankfurter

Silvia Stadler betreibt eine Voodoo-Agentur. Sie vermittelt Liebes- und Rachezauber, weiße und schwarze Magie. Stadler übermittelt die Wünsche ihrer Kunden an Voodoo-Priester in Afrika, vor allem an die Priesterfamilie Dah in Benin. Im Interview spricht die Voodoo-Agentin über die magischen Wünsche der Frankfurter, über Liebeszauber, Tieropfer - und Penisvergrößerungen.