Demonstration: Liveticker: 20.000 Kurden demonstrieren in Frankfurt

20.000 Kurden wollen heute in Frankfurt gegen eine Diktatur in der Türkei demonstrieren und für die Demokratie auf die Straße gehen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, um Zusammenstöße zwischen Kurden und nationalistischen Türken zu verhindern. Erfahren Sie im Liveticker alles zur Demonstration in Frankfurt.

