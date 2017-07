Sport: Liveticker: So läuft der Ironman in Frankfurt

07.07.2017

Es ist das sportliche Großereignis des Jahres 2017 in Frankfurt: Mehr als 3000 Sportler starten beim Ironman in Frankfurt: 3,8 Kilometer Schwimmen, fast 180 Kilometer Rad und ein Lauf über 42,195 Kilometer. Wir berichten am Sonntag live ab 6 Uhr vom Ironman.