Eintracht Frankfurt: Liveticker zum Nachlesen: So schlug die Eintracht den VfB Stuttgart

29.09.2017

Was für ein Sieg: In der 94. Spielminute haut Sébastien Haller den Ball per Fallrückzieher zum 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart ins Tor. Unser Liveticker zum Nachlesen.