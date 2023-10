10 Kilo weniger: Daniela Katzenberger zeigt Vorher-Nachher-Vergleich

Von: Lisa Klugmayer

Seit Monaten nimmt Daniela Katzenberger ihre Fans mit auf ihre Abnehmreise. Jetzt hat sie die 10-Kilo-Marke geknackt und präsentiert das Ergebnis nun stolz im Netz.

Mallorca – Wer in letzter Zeit einen Blick auf das Instagram-Profil von „Goodbye Deutschland“-Star Daniela Katzenberger geworfen hat, dem ist eines aufgefallen: Sie verbringt in letzter Zeit viel Zeit im Fitnessstudio und achten penibel genau auf ihre Ernährung. Die eiserne Disziplin hat sich offensichtlich ausgezahlt, denn nun präsentiert der Reality-Star stolz das Ergebnis ihrer harten Arbeit.

Im knappen Gold-Bikini stellt sich Daniela Katzenberger vor die Kamera. Sie zeigt ihren Bauch, ihre Arme und ihre Rückseite. Offensichtlich ist sie mit dem, was sie sieht, nicht zufrieden. Und genau deswegen hat sie die letzten vier Monate hart an sich gearbeitet. Das Ergebnis präsentiert sie jetzt ihren Fans jetzt in ihrem neuen Instagram-Video. Jetzt strahlt Daniela Katzenberger übers ganze Gesicht, zeigt stolz ihren Bauch und kann selbst nicht fassen, wie flach er ist.

„Knapp 10 kg sind geschmolzen (9,2 kg, um genau zu sein). Einfach war’s nicht, aber fühlt sich einfach saumäßig gut an“, schreibt Daniela Katzenberger unter das Video. „Mir war’s auch voll scheißegal, was andere über meine Figur gesagt haben, egal ob positiv oder negativ, aber Ende des Tages muss ICH mich wohlfühlen und das habe ich leider nicht mehr …“, so der Reality-Star weiter.

Daniela Katzenberger nach Abnehmerfolg: „Bin schon bisschen stolz auf mich“

Und genau deswegen habe sie vor vier Monaten beschlossen, was daran zu ändern. „Bobbes hochkriegen lohnt sich. Bin schon bisschen stolz auf mich. #faulersackwirdfit“, meint Daniela Katzenberger abschließend. Die Kommentare unter dem Video hat sie deaktiviert, doch ihre Fans sind bestimmt mega stolz auf sie.

