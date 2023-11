13 Kilo in drei Monaten: RTL-Star Lars Steinhöfel verrät sein Abnehmgeheimnis

Nach der Trennung von seinem Verlobten krempelt „Unter Uns“-Star Lars Steinhöfel sein Leben um. Unter anderem hat er eine Menge Gewicht verloren. Was ist sein Abnehmgeheimnis?

Köln – Eigentlich wollte Schauspieler Lars Steinhöfel (37) im September 2023 vor den Traualtar treten. Doch es kam anders: Im April trennte sich sein Verlobter Dominik Schmitt (33), mit dem er 2021 das „Sommerhaus der Stars“ gewonnen hatte, nach rund sechs Jahren Beziehung von ihm. Den „Unter Uns“-Star traf die Entscheidung seines Partners schwer. Kurz nach der Trennung erlitt er am Set der RTL-Serie einen Zusammenbruch, Ende Mai 2023 musste er ins Krankenhaus. Doch ganz nach dem Motto „Selten ein Schaden ohne Nutzen“ nahm Steinhöfel die Trennung zum Anlass, sein Leben umzukrempeln.

Lars Steinhöfel hat abgenommen – das ist sein Geheimrezept

Durch die Situation habe er „gelernt, mich selbst zu lieben und zu finden“, erklärte der 37-Jährige im Oktober gegenüber RTL. „Derzeit lerne ich viele neue Dinge über mich selbst kennen und entwickle mich dadurch weiter. Das ist sehr spannend“, schrieb er vor einigen Wochen in einer Instagram-Story.

Aber auch körperlich hat sich der TV-Star seit der Trennung verändert. Auf Instagram teilte er seinen Followern nun mit, dass er in den letzten drei Monaten 13 Kilo abgenommen habe.

Auch sein Abnehmgeheimnis gibt Steinhöfel preis: „Geschafft habe ich das, indem ich mir einen Ernährungscoach und einen Fitnesstrainer an die Seite geholt habe“, erklärt der Schauspieler seinen Followern. An seinem Ziel sei der 37-Jährige aber noch nicht angekommen: „Es läuft ganz gut, ich will aber noch ein bisschen abnehmen und ein bisschen den Körper definieren – und dann Muskeln aufbauen.“

Fans begeistert von Lars Steinhöfels Verwandlung

Seine Fans haben die Veränderung jedenfalls schon bemerkt. Unter seinen kürzlich auf Instagram geteilten Fotos zeigen sie sich begeistert von der Verwandlung. „Wie gut siehst du denn aus?“, heißt es da etwa in der Kommentarspalte. „Wow, du siehst richtig gut aus! Respekt!“, kommentiert ein Fan. „Du hast so toll abgenommen“, schreibt ein weiterer.

Der „Sommerhaus“-Sieg mit seinem Ex liegt inzwischen schon zwei Jahre zurück. In diesem Jahr wurden Serkan und Samira gekürt. Ein anderes Paar hingegen traf der „Sommerhaus“-Fluch. Verwendete Quellen: RTL, t-online, Instagram