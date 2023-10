14 deutsche Stars, die wie Kurt Krömer offen über ihre Depressionen sprechen

4 / 15

Im Frühjahr 2022 spricht Atze Schröder (58) in einem Interview mit der Bunten über „Todessehnsucht und Depressionen“, die in seiner Familie „ein großes Thema“ seien. „Das geht irgendwann in die Gene über, das ist unbestritten.“ Was ihm geholfen habe, sei Therapie gewesen, sagt der Comedian, der im Podcast „Betreutes Fühlen“ mit Psychologe Leon Windscheid regelmäßig über psychische Krankheiten spricht. © Funke Foto Services/IMAGO