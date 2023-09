50 Jahre Roland Kaiser: Neue Details zur Jubiläumsshow mit Giovanni Zarrella

Roland Kaiser feiert sein 50-jähriges Bühnenjubiläum in einer großen TV-Show, die von Giovanni Zarrella moderiert wird. Ein paar Details sind schon bekannt.

Offenburg – „50 Jahre Roland Kaiser“ heißt die Show, die zu Ehren von Schlager-Star Roland Kaiser (71) stattfindet. Giovanni Zarrella (45) wird auf die Karriere des Musikers zurückblicken und zahlreiche Gäste und Wegbegleiter begrüßen. Viele Informationen zu dem geplanten Event gab es bisher noch nicht – jetzt sind neue Details bekannt.

Aufzeichnung noch dieses Jahr: Neue Details zur Roland-Kaiser-Show mit Giovanni Zarrella

Im kommenden Jahr wird Roland Kaiser auf Jubiläumstour gehen. Um sich bei seinen Fans für viele treue Jahre zu bedanken, geht es für den Sänger von Mai bis August in zahlreiche deutsche Städte und nach Österreich, wo er seine größten Hits performt. Seine Musikerkollegen haben ebenfalls vor, sich bei dem 71-Jährigen zu bedanken und ihn besonders zu ehren. Schon vor einigen Wochen wurde deswegen eine große Jubiläumsshow mit Moderator Giovanni Zarrella angekündigt.

Gerade erst hat Roland Kaiser seine „Alles O.K.! - Open Air“-Tournee beendet, da dürfen sich die Fans schon wieder auf das nächste Mega-Event freuen. Auf dem Ticketportal Eventim sind die genauen Termine für die Aufzeichnung von „50 Jahre Roland Kaiser“ einsehbar. Schon am 16. Dezember 2023, ab 20 Uhr, findet die Veranstaltung in Offenburg statt. Einen Tag zuvor gibt es eine große Generalprobe. Die Karten für den Aufzeichnungstag sind ab 59,50 Euro erhältlich, die Probe kann bereits ab 39,50 Euro besucht werden. Die Nachfrage ist hoch, weshalb Tickets für die „richtige“ Show laut Anbieter „zurzeit nicht verfügbar“ sind.

Roland Kaisers Tourtermine 2024 26. Mai 2024: Bad Segeberg/ Kalkberg Arena

1. Juni 2024: Oberhof/ LOTTO Thüringen ARENA

7. Juni 2024: Iffezheim/ Galopprennbahn

8. Juni 2024: Willingen/ Festivalgelände am Sauerlandstern (Zusatztermin)

21. Juni 2024: Hannover/ Heinz von Heiden Arena

22. Juni 2024: Rostock/ Ostseestadion

28. Juni 2024: Erfurt/ Domplatz (Zusatztermin)

29. Juni 2024: München / Königsplatz

30. Juni 2024: Wien/ Schloss Schönbrunn

12. Juli 2024: Aspach/ WIRmachenDRUCK Arena

13. Juli 2024: Köln/ RheinEnergieStadion

19. Juli 2024: Leipzig/ Red Bull Arena

20. Juli 2024: Frankfurt am Main/ Deutsche Bank Park

16. August 2024: Berlin/ Waldbühne Berlin (Zusatztermin)

17. August .2024: Berlin/ Waldbühne Berlin (Zusatztermin)

Gästeliste und Ausstrahlung: Das ist bereits bekannt

Welche Gäste Giovanni Zarrella auf seiner Bühne willkommen heißt, ist derzeit noch unklar. Der Veranstalter hat im Vorfeld aber „hochkarätige“ Stars aus dem Schlagerkosmos versprochen. Obwohl die Show noch dieses Jahr aufgezeichnet wird, erfolgt die Ausstrahlung wohl erst Anfang 2024 – im ZDF. Aufgrund fehlerhafter Angaben zum Ticketverkauf für die „Giovanni Zarrella Show“ hatte der Moderator selbst erst kürzlich ordentlich Kritik einstecken müssen.

Trotzdem erfreut sich die Sendung großer Beliebtheit – was sich auch beim Deutschen Fernsehpreis bemerkbar macht. Während Florian Silbereisen (42) leer ausgeht, wurde Giovanni Zarrella erneut mit seiner ZDF-Show nominiert. Verwendete Quellen: Eventim