Prinz Harry lehnt König Charles‘ Einladung zum 75. Geburtstag ab

Von: Susanne Kröber

König Charles wird 75 – aber Prinz Harry wird seiner Geburtstagseinladung nicht folgen. (Fotomontage) © IMAGO/i Images/

König Charles muss ohne seinen jüngsten Sohn Geburtstag feiern. Prinz Harry lässt die Chance auf Versöhnung erneut verstreichen.

London – Auch wenn Prinz William (41) und Kate Middleton (41) zu König Charles‘ (74) privater Geburtstagsfeier am 14. November erwartet werden, könnte es ein trauriger Tag für den Monarchen werden. Denn offenbar wird Prinz Harry der Einladung seines Vaters nicht folgen und nach London reisen.

Warum König Charles III. Prinz Harry trotz aller Streitigkeiten zu seinem Geburtstag eingeladen hat, erfahren Sie hier.

Wie ein Freund von König Charles III. gegenüber The Sunday Times erklärt, ist nicht damit zu rechnen, dass sich der Regent und Prinz Harry in naher Zukunft bedeutend annähern. Der Herzog von Sussex ist aktuell vielmehr damit beschäftigt, die von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games weiterzuentwickeln, die im Februar 2025 in Kanada stattfinden werden.