80er-Musiklegende erleidet Herzinfarkt - Nach langem Bangen meldet er sich zu Wort

Der Sänger einer berühmten Band aus den 80ern hat einen Herzinfarkt erlitten. Nach langem Bangen gibt es nun die erleichternde Nachricht.

Update vom 29. August 2019: Erleichternde Nachricht von Peter Murphy! Die 80er-Musiklegende, die mit der Band Bauhaus berühmt wurde, hatte kürzlich einen Herzinfarkt erlitten. Seitdem hofften die Fans, dass er schnell gesund und bald wieder der Alte sein würde.

Inzwischen gibt es eine gute Nachricht. Peter Murphy hat sich über Instagram selbst zu Wort gemeldet. „Ich bin sehr froh zu sagen, dass ich mich komplett erholt habe“, schreibt er. „Dank des superben Teams von Doktoren, Spezialisten, Krankenschwestern und Pflegepersonal. Ich bin so froh, dass ich wieder am Start bin.“

Murphy hebt seinen Manager Brian Lowe und seine Assistentin Chantal Thomas hervor, die direkt mitgewirkt hätten, ihm das Leben zu retten. „Ihnen kann ich nicht genug danken.“ Außerdem dankt er allen Freunden und Fans, die ihn unterstützt haben - ebenso seinen Bauhaus-Bandkollegen.

80er-Musiklegende erleidet Herzinfarkt - Fans hoffen und bangen

Update vom 22. August 2019: Rund eine Woche ist vergangen, seit die Nachricht publik wurde, dass Peter Murphy (62) einen Herzinfarkt erlitten hat. Seitdem gibt es keine offizielle Neuigkeiten. Die Fans befinden sich zwischen Hoffen und Bangen. Dem geben sie auch unter dem Facebook-Beitrag auf seiner Facebook-Seite Ausdruck.

Ein Kommentar bekommt die besondere Aufmerksamkeit der Fans. „Meine Zeichnung, von der ich gehofft hatte, sie ihm bei seiner Greatest-Hits-Show präsentieren zu können“, schreibt ein Fan. „Ich hoffe, er wird gesund und dass er stark und lässig zurückkommt wie immer.“ Die Zeichnung hat bereits knapp 300 Likes bekommen und begeistert die Fans in dieser schweren Stunde. „Schön“, „Erstaunlich“ und „sagenhaft“, lauten die Reaktionen.

80er-Musiklegende erleidet Herzinfarkt - Fans seiner Band in großer Sorge

Unser Artikel vom 15. August 2019:

New York - Sorge um eine 80er-Musiklegende: Peter Murphy (62) wurde nach einem Herzinfarkt am Dienstagabend ins Lenox Hill Hospital in New York eingeliefert. Das geht aus einem Statement des Kardiologen Jason Song hervor, aus dem verschiedene Medien wie Pitchfork und Brooklyn Vegan zitieren.

„Herr Murphy wurde zur Behandlung eines Myokardinfarkts aufgenommen“, so der Mediziner. Zwei Gefäßstützen seien in Murphys rechter Koronararterie platziert worden, zudem habe er Medikamente bekommen, um seine Herzerkrankung zu behandeln. „Er ist immer noch im Krankenhaus, um seinen Zustand weiter zu überwachen“, hieß es.

Peter Murphy erleidet einen Herzinfarkt - Auftritte werden abgesagt

Peter Murphy war seit Tagen regelmäßig im „Poisson Rouge“ in New York aufgetreten und wollte die Reihe am 15., 16., 18. und 19. fortsetzen - die Shows wurden auf unbestimmt verschoben. Das „Poisson Rouge“ äußerte sich via Facebook.

Der medizinische Notfall vom Dienstagabend wird darin bestätigt und ebenfalls das Statement des Arztes aufgegriffen. Zudem kommt darin Murphys Familie zu Wort. „Wir möchten uns bei den Fans für die unermüdliche Unterstützung bedanken und hoffen, dass Peter mit einem erholten Herzen wieder auf der Bühne steht, stärker als zuvor.“

Auch die Macher des „Poisson Rouge“ zeigen sich mitgenommen. „Wir sind durch diese Nachricht am Boden zerstört. Die Performance und Präsenz von Peter über die vergangenen zwölf Tage war erstaunlich - auf der Bühne und abseits dieser. Wir wünschen Peter eine schnelle und volle Genesung.“

Fans reagieren geschockt auf Nachricht zu Bauhaus-Legende Peter Murphy

Geschockt reagieren natürlich auch die Fans von Peter Murphy. „Oh nein! Schnelle Genesung, alter Junge“, heißt es in den Facebook-Kommentaren. „Hoffe, er wird schnell gesund“, „Liebe und Licht, Peter“ und „Omg, hoffe, er wird schnell gesund“, schreiben sie ebenso.

Größeren Ruhm erlangte Murphy in den späten 70er sowie den 80er-Jahren mit der Band Bauhaus. Bis heute bekanntester Song dürfte „Bela Lugosi‘s Dead“ aus dem Jahr 1979 sein, der den Weg zur Karriere der Band ebnete. Louderthanwar.com nennt die Band „Gottväter des Goth oder die ultimative Post-Punk-Band“, beschreibt den Stil als „brillante Kombination aus Dub, Art School Rock, Dark Glam, Psychedelia und einer massiven Dosis ihrer eigenen Originalität.“

1983 lösten sich Bauhaus auf, um später mehrfach Reunion-Anstrengungen zu unternehmen. Murphy veröffentlichte fleißig Solo-Werke, das aktuellste Studioalbum „Lion“ datiert aus dem Jahr 2014.

