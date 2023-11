Heinos Ehefrau Hannelore mit 81 Jahren verstorben

Von: Jonas Erbas

Schlagerstar Heino trauert um seine Ehefrau Hannelore: Die österreichische Schauspielerin ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Zuletzt soll sich ihr Gesundheitszustand bereits rapide verschlechtert haben.

Kitzbühel – Über Jahrzehnte hinweg galten Heino (84) und seine Ehefrau Hannelore (†81) als Vorzeigepaar der deutschen Schlager- und Volksmusikbranche. Treu und unterstützend stand die österreichische Schauspielerin, die den Sänger 1972 auf der Miss-Austria-Wahl in Kitzbühel kennengelernt hatte, hinter ihrem berühmten Gatten. Der muss nun Abschied nehmen.

Heino trauert um seine Ehefrau: Hannelore im Alter von 81 Jahren verstorben

Zuletzt hatte sich der Gesundheitszustand von Heinos Hannelore bereits zunehmend verschlechtert – der „Blau blüht der Enzian“-Sänger deshalb die anstehenden Konzerttermine seiner Kirchentournee abgesagt. In der Nacht von Freitag (10. November) auf Samstag hatten bereits mehrere Medien, darunter bild.de, berichtet, die 81-Jährige liege im Sterben.

Nun herrscht traurige Gewissheit: Heino, der seit 1979 mit der 1942 in Linz geborenen Schauspielerin (u. a. in „Willy, der Privatdetektiv“ und „Ich kauf mir lieber einen Tirolerhut“) verheiratet war, soll seiner Liebsten in deren letzten Stunden beigestanden haben. Wie bild.de am Mittwoch (15. November) berichtete, soll Hannelore vor wenigen Tagen im gemeinsamen Haus in Kitzbühel gestorben sein. Heino soll während einer TV-Aufzeichnung in Berlin darüber informiert worden sein, dass es seiner Ehefrau zunehmend schlechter gehe.

Bereits in der Vergangenheit hatte Hannelore immer wieder gesundheitliche Rückschläge hinnehmen müssen: 1972 war die Österreicherin nach einem schweren Autounfall ins Koma versetzt worden, 2004 erlitt sie einen Herzinfarkt.

