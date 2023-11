Bekannt aus „Das Traumschiff“: Heidelinde Weis mit 83 Jahren verstorben

Von: Diane Kofer

Die beliebte Schauspielerin Heidelinde Weis spielte unter anderem in der ZDF-Reihe „Das Traumschiff“ mit. Jetzt ist sie überraschend verstorben.

Update vom 25. November: Heideline Weis (†83) machte sich in TV-Formaten wie „Das Traumschiff“ oder auch „Die Schwarzwaldklinik“ einen Namen. Am 24. November wurden jedoch traurige Nachrichten publik: Die Schauspielerin ist verstorben. Jetzt meldete sich ihre Schwester dazu zu Wort.

Im Gespräch mit bild.de verriet Heidelinde Weis‘ Schwester Ingrid (81): „Meine Schwester ist gestern früh nach einem Schwächeanfall ins Krankenhaus Villach gekommen. Am Abend ist sie leider gestorben.“ Die genaue Todesursache sei aber noch nicht klar. Am 1. Dezember soll Heidelinde Weis auf dem Waldfriedhof im österreichischen Villach ihre letzte Ruhe finden und im Familiengrab beigesetzt werden.

Am 24. November starb Schauspielerin Heidelinde Weis. Nun meldete sich ihre Schwester Ingrid zu dem Verlust zu Wort. © IMAGO / STAR-MEDIA & IMAGO / Lindenthaler

Erstmeldung vom 24. November: Villach – Heidelinde Weis feierte als Schauspielerin und Regisseurin große Erfolge. Schon in den 1960er-Jahren stand sie vor der Kamera und schaffte ihren Durchbruch sogar auf der Kinoleinwand. Unter anderem war die gebürtige Österreicherin aber auch in der ZDF-Reihe „Das Traumschiff“ zu sehen. In gleich drei Episoden übernahm sie Rollen. Außerdem spielte sie in „Die Schwarzwaldklinik“. Doch jetzt gibt es traurige Nachrichten für ihre Fans: Die TV-Darstellerin ist im Alter von 83 Jahren gestorben.

Heidelinde Weis mit 83 Jahren verstorben: Sie kämpfte mehrfach gegen Krebs

Wie mehrere österreichische Medien übereinstimmend berichten, starb die beliebte Schauspielerin am Freitag in ihrer Wohnung in ihrer Heimatstadt Villach. Offizielle Informationen zu ihrem Tod sind nicht bekannt. Laut Informationen der Bild kam er aber unerwartet.

Schauspielerin Heidelinde Weis ist überraschend verstorben. © Imago/ Star-Media

Erst vor wenigen Tagen war die TV-Darstellerin noch bei einer Lesung öffentlich aufgetreten – in Kärnten. Nur wenige Tage später hat sich ihr Gesundheitszustand offenbar dramatisch verschlechtert und zu ihrem Tod geführt. In der Vergangenheit hat sich die „Rosamunde Pilcher“-Darstellerin als Kämpferin gezeigt.

Dreimal erkrankte sie an Krebs – gab sich aber immer stark und begeisterte die Fans mit ihrer positiven Art. „Ich mache keine Pläne mehr. Ich schiebe nichts mehr auf, ich lebe heute. Wenn ich etwas machen will, dann tue ich es gleich. Oder morgen. Ich habe gelernt, wie kostbar die Zeit ist. Ich weiß nicht, was übermorgen passiert“, betonte sie einst in einem Bild-Interview.

In der Biografie „Das Beste kommt noch“ berichtete die Schauspielerin von ihrem Leben und gab ihre Erfahrungen bei Lesungen gerne an die Zuhörer weiter. Heidelinde Weis war von 1960 bis zu dessen Tod mit Theaterproduzent Hellmuth Duna verheiratet. Duna starb 1998. Verwendete Quellen: kaernten.orf.at, bild.de