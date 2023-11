„Einer, der auf Kinder losgeht...“: Carmen Geiss rechnet mit Oliver Pocher ab

Von: Lukas Einkammerer

Ein Fan von Oliver Pocher scheint Carmen Geiss nicht wirklich zu sein. Sogar beim gemeinsamen Essen mit Sandy Meyer-Wölden war er unerwünscht.

Dubai – Unterschiedlicher könnten die Welten von Oliver Pocher (45) und den Geissens kaum sein. Olli podcastet, tourt mit seinen Comedy-Programmen durchs Land und sorgt derzeit auch mit der Trennung von Amira (31) für Schlagzeilen, während Carmen (58) und Robert Geiss (59) sich mit ihrem luxuriösen Lifestyle als TV-Lieblinge etabliert haben. Freunde werden die Millionäre und der Comedian in diesem Leben aber wahrscheinlich trotzdem nicht mehr – was Oliver offenbar seiner scharfen Zunge zu verdanken hat.

Wegen Kritik an Shania und Davina: Die Geissens laden Oliver Pocher vom Essen aus

Im Podcast mit Ex Sandy Meyer-Wölden (40) kommen Oliver Pocher und seine Gesprächspartnerin auf ein unglückliches Erlebnis mit Carmen Geiss und ihrer Familie in Dubai zu sprechen. Sandy, die die Geissens seit über zehn Jahren kennt, habe gefragt, ob sie ihren Ex-Gatten zum gemeinsamen Abendessen mit Carmen, Robert und Lilli Becker (47) mitbringen könne – was bei den gut betuchten Fernsehpersönlichkeiten keine Begeisterungswellen ausgelöst zu haben scheint.

„Als wir schon unten standen und ins Auto steigen wollten, hat Lilli dann die Nachricht überbracht, dass du ausgeladen wurdest“, erinnert sich das Model. „Ich fühlte mich wie bei so einem Casting“, spöttelt Oliver, „Also es muss schon einiges dazugehören, wenn ich bei den Geissens ausgeladen werde. Da muss ich es wirklich zu was gebracht haben.“

„Das lag aber glaube ich an Carmen. Robert ist das sch***egal“, theoretisiert der Komiker. „Wir haben bis dato auch nicht darüber gesprochen, was der wahre Grund war“, erklärt er, aber vermutet: „Ich soll mal etwas über die Kinder gesagt haben, über ihre Mädels.“

In einer Folge seiner Web-Show „Bildschirmkontrolle“ habe er sich über eine Werbekampagne von Shania (19) und Davina Geiss (20) lustig gemacht – und hat sich damit wohl bei Carmen ins Aus geschossen. „Mit dem Pocher setze ich mich nicht mehr an einen Tisch“, gibt Sandy die knallharte Ansage der TV-Millionärin wieder und rügt Olli, dass er sich bei ihr hätte entschuldigen können. Doch der steht weiterhin zu seinen Aussagen über die Geiss-Töchter und erklärt: „Ehrlich gesagt hatte ich auch gar keinen Bock, mit denen essen zu gehen.“

Er hat ihre Töchter „verletzt“: Carmen Geiss schießt gegen Oliver Pocher

Gegenüber bild.de bestätigt Carmen den Vorfall und macht dabei sehr deutlich, dass sie alles andere als gut auf Oliver Pocher zu sprechen ist. „Einer, der auf Kinder losgeht, verkauft auch seine Mutter. Das mag ich nicht“, wettert sie und betont: „Meine Kinder sind meine Kinder, sobald jemand sie verletzte, stelle ich mich vor sie wie eine Löwenmutter.“ Olivers Kritik an Shania und Davina sei ein „schlechter Zug“ gewesen und sie wolle ihn nicht kennenlernen. Gegen ihn als Menschen habe sie aber nichts, lediglich „gegen seine sogenannte künstlerische Leistung.“

Carmen Geiss wollte Oliver Pocher nicht beim Abendessen dabei haben – weil er über ihre Töchter hergezogen hat. © IMAGO/Panama Pictures; IMAGO/Marc Bremer (Fotomontage)

Nachdem der gemeinsame Podcast eingestampft worden ist, haben sich Oliver und Amira Pocher beide ihren eigenen Projekten gewidmet. In ihrer ersten eigenen Podcast-Folge rechnet Amira knallhart mit ihrem Ex ab. Verwendete Quellen: Podcast „Die Pochers – Frisch recycelt“/Folge vom 17. November 2023; bild.de