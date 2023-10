„Ich höre auf“: Michelle beendet Karriere und rechnet mit der Schlagerbranche ab

Von: Jonas Erbas, Volker Reinert

Michelle tritt am Samstag in Florian Silbereisens Show „Schlagerbooom“ in der ARD auf. Eine Textzeile sorgte vorab für Spekulationen über ihr Karriere-Aus. Dieses hat sie überraschend nun selbst verkündet.

Update vom 20. Oktober, 17:30 Uhr: Köln – Schlager-Hammer um Michelle (51): Die Textzeile „Das war‘s für mich – im Rampenlicht – denn das Leben wartet nicht“ hatten bereits im Vorfeld viele als Ankündigung eines Karriereendes der Sängerin gesehen, nun folgt die Bestätigung.

Sie hat genug von der Schlagerwelt: Michelle kündigt Abschiedsalbum und Rückzug an

Denn wie Michelle bei bild.de am Freitagnachmittag offiziell bekannt gab, kehrt sie der Schlagerbranche in naher Zukunft den Rücken: „Ich bin dreißig Jahre durch ein Haifischbecken geschwommen, meistens ohne Rettungsring. Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo mir die Kraft fehlt, weiterzumachen. Ich möchte nicht länger in diesem vergifteten Umfeld bleiben.“ Die Erlebnisse der vergangenen drei Jahrzehnte lassen für die 51-Jährige nur einen Schluss zu: „Es reicht. Ich höre auf!“

Sie sei „nicht verbittert“ und – zum Teil – „auch dankbar für alles, was passiert ist“, offenbart die Ex von Matthias Reim (65). Ihren Fans verspricht sie: „Ich werde [ihnen] zum Abschied im nächsten Jahr noch ein Album schenken. Mein Lebenswerk. Jeder Song darauf ist absolut persönlich. Und ich wünsche mir eine Abschiedstournee.“ Danach wolle sie „als eine Art Coach und Unterstützerin“ anderen Künstlern zur Seite stehen, um diese vor den Fehlern zu bewahren, die ihr einst selbst teuer zu stehen gekommen waren.

Michelle reicht‘s: Sie zieht sich nach 30 Jahren im Showgeschäft schon bald zurück © Avalon.red/Imago

Auf ihren anstehenden Abschied hat Michelle inzwischen auch bei Instagram reagiert: Auch in diesem Statement beklagt sie die Zustände im Showgeschäft und verrät ganz nebenbei, dass ihr „letztes, absolut autobiografisches Album“ den Titel „Flutlicht“ tragen werde. (jer)

Textzeile lässt aufhorchen: Michelle deutete mit Schlagersong ihr Karriereende an

Erstmeldung vom 20. Oktober, 8:00 Uhr: Schlagersängerin Michelle schwebt derzeit auf Wolke sieben. Seit der Verkündung ihrer Beziehung zu Schlagerkollege Eric Philippi (26) warten Fans gespannt auf den nächsten gemeinsamen musikalischen Auftritt. Doch Michelles neue Single klingt eher nach Abschied. Wird die Schlagerlegende ihre Musikkarriere an den Nagel hängen?

Partner Eric Philippi schreibt Text für Michelle

Am Samstag (21. Oktober 2023) tritt Michelle in Florian Silbereisens (42) Show „Schlagerbooom“ in der ARD auf. Weitere Gäste sind unter anderem Andrea Berg (57), Roland Kaiser (71), Howard Carpendale (77), Thomas Anders (60), Beatrice Egli (35), DJ Ötzi (52) und Mickie Krause (53). Ein Duett wird es von Ben Zucker (40) und Kerstin Ott (41). Auch die US-amerikanische Popsängerin Anastacia (55) wird in der Show voller Spannung erwartet.

Wie schlagerprofis.de zuerst berichtete, schrieb Michelle ihren neuen Song gemeinsam mit ihrem Partner Eric Philippi und dem Saarbrücker Rapper und Songwriter Eike Staab (35). Allerdings lässt eine Zeile aufhorchen, die stark nach einem Ende ihrer Gesangkarriere klingt. So lautet die Textpassage: „Das war‘s für mich – im Rampenlicht – denn das Leben wartet nicht.“

Ob die Zeile einfach nur aus künstlerischen Zwecken gewählt wurde oder doch ein Fünkchen Wahrheit dahinter steckt, wird der Schlagerstar vielleicht auf der Bühne von Florian Silbereisen klären. Die Fans sind jedenfalls schon gespannt, was damit gemeint ist.

Michelles erfolgreichster Hit ist ein Duett mit ihrem Ex Im Laufe ihrer 30 Jahre andauernden Karriere hat Michelle viele Hits eingesungen, doch keiner hat sich bis dato so gut verkauft wie „Nicht verdient“ von 2018. Spannend: Der Song ist ein Duett mit ihrem Ex Matthias Reim. Insgesamt 200.000 Einheiten wurden von der mit Gold ausgezeichneten Single verkauft, sie erreichte Platz 94 in den deutschen Charts.

Michelle verabschiedete sich bereits zweimal von ihrer Musikkarriere

Im Jahr 2003 erkrankte Michelle, die mit bürgerlichem Namen Tanja Hewer heißt, schwer, sodass sie sich 2004 von ihrer Karriere als Schlagerstar vorübergehend zurückzog und einen Hundefrisör-Salon eröffnete. 2007 zog sie sich nach einem Schwächeanfall erneut in ihr Privatleben zurück und verkündete auf einer Pressekonferenz, dass das Projekt „Michelle“ beendet sei. 2009 folgte aber ihr Comeback mit dem ungewöhnlichen Titel „Goodbye Michelle“. Das Album schaffte es bis auf Platz 6 in die deutschen Albumcharts.

Mit großer Spannung wird Michelles Auftritt beim „Schlagerbooom“ - moderiert von Florian Silbereisen - am Samstag (21. Oktober 2023) erwartet. Tritt sie gemeinsam mit ihrem Partner Eric Philippi auf und verkündetet sie etwa das Ende ihrer Gesangskarriere? © IMAGO / Eibner & IMAGO / Future Image

