Sorge um Heinos Hannelore: Schlagerstar sagt Termine ab

Von: Jonas Erbas

Seit 1979 ist Heino mit seiner Hannelore verheiratet, nun herrscht große Sorge um die Gattin des Schlagerstars.

Kitzbühel – Seit Mitte der 1960er begeistert Volksmusik- und Schlagerstar Heino (84) die Massen, zählt mit mehr als 50 Millionen Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlern des Landes. In all den Jahren konnte sich der gebürtige Düsseldorfer stets auf seine Ehefrau Hannelore (81) verlassen, mit der er seit 1979 verheiratet ist.

Wie steht es um Heinos Hannelore? Schlagerstar sagt anstehende Termine ab

Die österreichische Schauspielerin und der Schlagersänger lernten sich bereits 1972 bei der Miss-Austria-Wahl in Kitzbühel kennen. Als Ehefrau war Hannelore immer an Heinos Seite, begleitete ihn etwa auf Tour, zu Preisverleihungen oder bei TV-Auftritten und führte mit ihm von 1996 bis 2012 Heinos Rathaus-Café am Marktplatz von Bad Münstereifel, wo das Paar zeitweise wohnte.

Nun herrscht große Sorge um die 81-Jährige: Wie unter anderem bild.de berichtet, soll sich Hannelores Gesundheitszustand in den vergangenen Tagen verschlechtert haben. Heino hat deswegen alle anstehenden Termine kurzfristig abgesagt. Dass es um seine Liebste derzeit nicht gut bestellt ist, hatte der Sänger bereits Anfang November in einem Interview mit mdr.de angedeutet: „Jetzt bin ich dabei, die Hannelore zu pflegen. Sie hatte in den 70er-Jahren einen Autounfall und das macht sich jetzt bemerkbar.“

Heino und seine Hannelore: Schon 1972 und 2004 herrschte Sorge um ihre Gesundheit

Besagter Autounfall hatte sich im Mai 1972 zugetragen: Damals musste Hannelore sogar ins Koma versetzt werden – ein Vorfall mit Folgen: Heute ist die 81-Jährige auf den Rollator angewiesen. Die Gesundheit seiner Liebsten steht für den Schlagerstar an oberster Stelle: Nachdem seine Ehefrau 2004 einen Herzinfarkt erlitten hatte, pausierte Heino ebenfalls zeitweilig, um seiner Herzensdame beizustehen.

Seit mehreren Jahrzehnten gehen Heino und Hannelore gemeinsam durchs Leben, nun soll es schlecht um Gesundheitszustand der 81-Jährigen bestellt sein © POP-EYE/Imago

Das Paar hält zueinander – in guten wie in schlechten Zeiten. Er kümmere sich „gern“ um seine Hannelore, verriet Heino dem MDR jüngst. Darauf scheint die Österreicherin in diesen Tagen besonders angewiesen zu sein. Zuletzt hatte Heino mit kontroversen Aussagen zum Thema Gendern für einen Eklat gesorgt. Verwendete Quellen: bild.de, mdr.de