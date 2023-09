Barbara-Schöneberger-Fake: So übel werden ihre Fans abgezockt

Teilen

Barbara Schöneberger wurde das Opfer eines fiesen Betrugs. Ihr Gesicht wurde als Werbung für ein unseriöses Mittel zum Abnehmen verwendet.

München – Dubiose Angebote für angebliche Wundermittel, die beim Abnehmen helfen sollen, gibt es im Netz zuhauf. Sie funktionieren mehr oder weniger gut und werden auch mehr oder weniger gut beworben. Was die Käufer anzieht, sind oft Promis, die für solche Mittelchen werben. Blöd nur, wenn das ganze ein Fake ist. Diese Erfahrung musste nun Barbara Schöneberger (49) machen, deren Gesicht für eine unseriöse Verkaufsmasche genutzt wurde. Deshalb warnt sie jetzt ihre Fans.

Barbara Schöneberger auf Fake-Werbung: Fans machten sie auf Abzocke aufmerksam

Es waren ihre Follower, die Barbara Schöneberger auf die fiese Abzocke im Netz aufmerksam gemacht hatten. Das Gesicht der Moderatorin wurde dafür per Photoshop auf den Körper einer Frau montiert, die mit einem Schild in der Hand für einen enormen Abnehm-Erfolg wirbt: von 76 auf 57 Kilo mit einem bestimmten Mittel. „Der beste Weg für diejenigen, die mehr als 60 Kilo wiegen.“

Inklusive Jugendsünden: Die schönsten Bilder von Barbara Schöneberger Fotostrecke ansehen

Klingt zu gut, um wahr zu sein? Ist es auch! Das angebliche Angebot ist ein Fake, gegen den Barbara Schöneberger sich jetzt wehrt. Die postete das Foto auf ihrem Instagram-Kanal und schrieb darüber: „Ihr habt mein Postfach mit Nachrichten überflutet. Anstatt jede Nachricht einzeln zu beantworten, habe ich mich dazu entschlossen, einen Artikel zu schreiben.“

Barbara Schöneberger deckt Internet-Abzocke auf: Ihr Gesicht wurde für dubiose Werbung genutzt

Unter dem gefälschten Bild von sich warnte Barbara Schöneberger etwaige Käufer: „FAKE!!!! Bitte nicht kaufen!! Irgendwelche Ärsche benutzen hier meine Identität, um abzuzocken.“

Und nicht nur der Identitätsdiebstahl macht die Moderatorin wütend. Auch die Tatsache, dass die Fakten so gar nicht stimmen, stört sie: „Ich wiege 70 Kilo! Habe mich gerade nochmal auf die Waage gestellt. Die 57 Kilo Schallmauer habe ich mit 16 durchbrochen und nie wieder erreicht!“ Von Abnehmpillen und anderen Wundermitteln hält sie ebenfalls nichts und fügt hinzu: „Bitte nicht kaufen, was auch immer in meinem Namen angeboten wird – Gummibärchen, Tabletten etc. – ich habe damit nichts zu tun!“ Wirklich ernst meinte es ein anderer Star dafür jüngst mit einem ehrlichen Geständnis: Lena Meyer-Landrut (32) sprach offen über ihre Suchtprobleme. Verwendete Quellen: Instagram