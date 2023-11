Amira Pocher verrät: Aus diesem Grund hat sie sich von Oliver getrennt

Auf Social Media wirkte es, als hätte Oliver Pocher alles getan, um die Trennung von seiner Frau Amira Pocher zu verhindern. In ihrem neuen Podcast zeichnet die Moderatorin nun ein ganz anderes Bild.

Köln - Die Trennung von Amira Pocher (31) und Oliver Pocher (45) hat bereits für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt – vor allem wegen Olivers Aussagen und Instagram-Posts. Jetzt hat die Podcasterin im Gespräch mit ihrem Bruder Ibrahim (33) über ihre Sicht der Dinge gesprochen.

Amira Pocher über Olli: „Persönlich kam da ja nie was“

In ihrem neuen Podcast „Liebes Leben“ stellte sie unter anderem klar, dass der Comedian keinesfalls so um sie gekämpft hatte, wie es auf Social Media den Anschein machte. „Nur weil er zwei Instagram-Posts gemacht hat. Die haben mich natürlich berührt. Aber sie hätten mich noch mehr berührt, wären sie persönlich gekommen. Aber persönlich kam da ja nie was.“

Die zweifache Mutter sagte auch, dass sie auf verschiedenste Arten versucht hätte, die Ehe zu retten. So informierte sie sich mit Beziehungscoaches, Büchern, YouTube-Videos. Oliver Pocher zeigte allerdings wenig Engagement, so Amira: „Hätte Olli so viel Kraft und Power investiert und um unsere Ehe gekämpft, wie er es jetzt tut für seinen eigenen Profit und um mich komplett blöd darzustellen, dann wären wir jetzt noch zusammen.“

Weiter berichtet Amira, dass ihr ein Gespräch mit ihrer Mutter die Augen geöffnet hatte: „Unsere Mutter sagte zu mir: ‚Amira, du hast dich so krass verändert. Du bist so negativ, deine Art zu sprechen, du bist vulgär in der Streitkultur.“ Nachdem sie einige Wochen über diese Aussage nachgedacht hatte, sei sie zu dem Schluss gekommen, dass sie so nicht weitermachen könne.

„Zu viel erzählt“: Amira Pocher musste Podcast-Folge zweimal aufnehmen

So persönlich die Podcast-Folge schon ist – auf Instagram berichtete Amira auch, dass sie die Folge sogar zweimal aufnehmen mussten, „weil ich einfach zu viel erzählt habe, was nicht gut ist.“ Sie werde sich nicht auf Provokationen einlassen und „keine Bälle hin und her spielen.“

Auf Social Media wirkte es, als hätte Oliver Pocher alles getan, um die Trennung von seiner Frau Amira zu verhindern. Diese scheint das anders zu sehen. © IMAGO / Panama Pictures & IMAGO / Panama Pictures

Auch über die Zeit nach der Trennung spricht Amira mit ihrem Bruder. „Ich habe nicht nur einige Bisswunden auf der Zunge, sondern auch ein paar Messerstiche im Rücken. Was mich persönlich aufgewühlt hat, fertig gemacht hat. Ich bin körperlich und physisch an meine Grenzen gekommen, war nicht schön.“ Besonders schwierig sei wohl der Umstand gewesen, dass das Ex-Paar trotz Trennung weiterhin den gemeinsamen Podcast „Die Pochers“ aufnahm. Amira fügt hinzu: „Gerade hat man sich noch gezofft, dann setzte man sich eine Stunde hin und nahm den Podcast zusammen auf.“

Diese Zeiten liegen nun hinter ihr. Ihr Mikrofon im ehemals gemeinsamen Podcast hat Olli kurzerhand mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) besetzt. Im gemeinsamen Podcast lästerte Oliver Pocher zuletzt über Amiras Entfolgungs-Aktion. Verwendete Quellen: Podcast „Liebes Leben“