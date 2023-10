„Dafür fehlt mir jedes Verständnis“: Uschi Glas übt harte Kritik an „Letzter Generation“

Die Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ kommen bei Schauspielerin Uschi Glas gar nicht gut weg. In einem Interview fand sie jetzt sehr deutliche Worte.

Berlin – Seit ihrem Durchbruch mit dem Film „Zur Sache, Schätzchen“ im Jahr 1968 gilt Uschi Glas (79) als Schätzchen der Nation. Doch sie bezauberte nicht nur mit ihren Auftritten in Film- und Fernsehkrachern wie „Pepe, der Paukerschreck“ und „Ein Schloß am Wörthersee“, sondern trat auch immer wieder mit deutlichen Meinungen zu politischen und sozialen Themen in Erscheinung. Zum Klimabündnis „Letzte Generation“ hat sie ebenfalls eine klare Auffassung – und übt harte Kritik.

Diese Fälle machen ihr Sorgen

In einem Interview mit der „Berliner Morgenpost“ erklärte sie, dass sie viele Fragen dazu habe und kein Verständnis für die Aktionen aufbringe: „Ich frage mich, wie die organisiert sind. Wann arbeiten die? Wie machen die das? Wer finanziert die Ausrüstung und die Bahnkarten? Ich verstehe ihr Anliegen, aber die Art und Weise, wie sie es machen, ist nicht mein Ding.“

Besonders die viel diskutierten „Klimakleber“-Aktionen, bei denen sich die Aktivisten auf der Straße festkleben und den Verkehr blockieren, stoßen ihr sauer auf: „Ich habe von Fällen gehört, wo eine Frau dringend zu einem Arzttermin musste oder eine Mutter mit drei hungrigen Kindern ein paar Stunden im Stau gestanden ist. Dafür fehlt mir jedes Verständnis“, schildert Uschi Glas, die 2009 den Verein „brotZeit“ gegründet hat und damit kostenloses Frühstück in Schulen organisiert.

Auch die Politik der CSU kritisierte sie mehrfach

Schon früher äußerte Uschi Glas ihre Meinung deutlich: 2017 etwa kritisierte sie mehrfach die Flüchtlings-Politik der CSU. Auch die Frauen- und Familienpolitik der CSU kam bei ihr nicht gut weg. Die einst geforderte „Herdprämie“ für Mütter bezeichnete sie als „unmöglich“. Unmut löste zuletzt allerdings auch eines ihrer Projekte aus: Das „Inga Lindström“-Jubiläum mit Uschi Glas kam bei den ZDF-Zuschauern nicht gut weg. Verwendete Quellen: morgenpost.de