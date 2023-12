Darum will Til Schweiger keinen Alkoholentzug machen

Mit Restalkohol ans Filmset: Heute weiß Til Schweiger, dass das keine gute Idee war. Einen Entzug schließt der Schauspieler aber kategorisch aus.

Berlin – Dieses Jahr rissen die Schlagzeilen rund um Til Schweiger (59) nicht ab. Im Frühjahr machten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiten dem Schauspieler schwere Vorwürfe. Konkret ging es um sein Verhalten am Set des Films „Manta Manta – Zwoter Teil“. Wie der „Spiegel“ berichtete, soll er unter Alkoholeinfluss übergriffig gegenüber einem Mitarbeiter geworden sein. Der Kino-Star zeigte sich anschließend reumütig und räumte ein, sich falsch verhalten zu haben.

Betrunken am Filmset: Til Schweiger zeigt Reue

An den besagten Vorfall könne er sich zwar nicht „erinnern“, es tue ihm aber „schrecklich leid“. Gegenüber dem Sender „RTL“ erklärte Schweiger zerknirscht: „Ich will das auch gar nicht relativieren. Ich habe ihm auch keine geballert, es war nicht geschlagen – aber man fasst jemanden nicht ins Gesicht.“

Auch seinen Alkoholkonsum hat der „Keinohrhasen“-Darsteller mittlerweile kritisch hinterfragt. Im Podcast „Alles nur im Kopf“ enthüllt Schweiger im Gespräch mit dem Therapeuten Florian Holsboer, dass er zu der Zeit definitiv zu viel getrunken habe. Trotzdem sei normalerweise alles im Rahmen geblieben – bis es zu dem besagten Ausrutscher kam: „Ich bin noch nie betrunken ans Set gegangen, außer an diesem einen Tag“, stellt er klar. Es sei „unprofessionell“ und „dämlich“ gewesen, mit Restalkohol am Filmset zu erscheinen, gibt der Regisseur zu.

Til Schweiger gelobt Besserung – will aber keinen Entzug machen

Ein Entzug kommt für ihn allerdings nicht infrage. Denn trotz seiner Eskapaden sei er kein Alkoholiker – das habe ihm ein Therapeut bestätigt. „Ich will mich nicht entziehen“, betont Til Schweiger. Ein guter Tropfen bedeute für ihn auch Lebensqualität, auf die er nicht verzichten wolle. „Ich will ja weiter Wein trinken, weil ich Wein liebe, und ich weiß auch sehr viel über Wein“, fügt der Vierfach-Vater hinzu. „Aber ich will die Kontrolle wieder haben, die ich früher hatte.“ Aus diesem Grund habe er sich auch therapeutische Hilfe geholt.

Auch an seiner Familie sind die vergangenen Wochen nicht spurlos vorbeigegangen. Erst kürzlich äußerte sich Til Schweigers Tochter Luna zu den Vorwürfen gegen ihren Vater. Verwendete Quellen: Spiegel, RTL, „Alles nur im Kopf“ (Folge vom 07.12.23)