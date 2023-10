„Gewaltiges Problem“: Hape Kerkeling rechnet mit deutscher Regierung ab

Teilen

Hape Kerkeling hat genug! Aktuell wettert er wieder gegen die Bundesregierung. Er mache sich Sorgen um Deutschland und hat bereits Konsequenzen gezogen.

Berlin – Viele Künstlerinnen und Künstler halten sich bewusst aus politischen Debatten heraus. Das trifft nicht auf Komiker Hape Kerkeling (58) zu. In einem Interview mit der Deutschen Presse Agentur (dpa) kritisiert er wiederholt die Regierung rund um Bundeskanzler Olaf Scholz (65).

Hape Kerkeling geht mit Bundesregierung hart ins Gericht

„Dieses Land hat insgesamt ein gewaltiges Problem“, sagt Kerkeling. Vor allem der Umgang mit Rechtsradikalen und Demokratieverächtern werde in seinen Augen „mit null Entschlossenheit geführt.“ Von der Regierung wünsche er sich eine aktive und klare Meinung zu den Themen und mehr Bereitschaft, die volle Verantwortung zu tragen. Deutschland brauche laut Kerkeling mehr Orientierung und eine klare Linie: „Wenn du regierst, weise der Nation einen unmissverständlichen Weg“, so der Komiker, „Ansonsten – lass es bleiben!“

Inklusive Jugendsünden: Die schönsten Bilder von Barbara Schöneberger Fotostrecke ansehen

Insgesamt zeigt er sich hinsichtlich der Situation eher resigniert. „Es ist nicht fünf vor zwölf. Wir sind bereits mit dem Mittagessen durch, und der Tisch wird gerade abgeräumt“, resümiert Kerkeling.

Hape Kerkeling empört: „Wie vor 100 Jahren in der Weimarer Republik“

Es ist nicht das erste Mal, dass Hape Kerkeling sich politisch äußert. Erst im Juli dieses Jahres verglich er in der Sendung „Maybrit Illner“ im ZDF die heutige Zeit mit der in der Weimarer Republik. Sein Mann und er seien deshalb von Berlin nach Köln gezogen. Die Atmosphäre in Berlin sei „deutlich homophober“ geworden, so Kerkeling, der einen „widerlichen“ Spruch bei „Wetten, dass..?“ heute bereut. Verwendete Quellen: Deutsche Presse-Agentur (dpa)