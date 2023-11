Babyglück bei „Hochzeit auf den ersten Blick“: Emily ist Mutter geworden

Die „Hochzeit auf den ersten Blick“-Teilnehmerin Emily und ihr Partner Max sind Eltern geworden. Ihr kleiner Sohn kam bereits vor ein paar Tagen zur Welt.

Brandenburg – In der siebten Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ dachte Emily (28), in Robert (39) ihren Traummann gefunden zu haben. Dort wurde sie einem breiteren Publikum in Deutschland bekannt, auch wenn die Ehe nicht lange hielt. Danach fieberten ihre Fans mit, als sie wieder mit ihrer Jugendliebe Max zusammenfand, mit dem sie nun das erste gemeinsame Kind bekommen hat.

Baby ist da: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Star Emily wurde Mama

Auf Instagram meldete sich die frischgebackene Mutter nun mit den ersten Fotos. Vor einem Strauß Blumen im Hintergrund hält Emily zwei Polaroid-Fotos in der Hand. Darauf zu sehen: sie selbst im Krankenhaus mit ihrem Partner Max und ihrem kleinen Sohn. Aufgenommen wurden die Bilder schon vor ein paar Tagen, doch die junge Mutter gönnte sich erst einmal eine Pause von den sozialen Medien.

Unter dem Foto schrieb sie, dass ihr Sohn bereits am 23. November 2023 um 7:20 Uhr zur Welt kam – ein wenig früher als angenommen: „Unser allergrößtes Wunder. Und ganz plötzlich hat sich unser kleiner Krümel entschieden, sich doch schon etwas früher auf den Weg zu machen. Wir sind wohlauf und genießen die Kennenlernzeit in vollen Zügen, weswegen es hier aktuell sehr ruhig ist.“ Ihren Fans teilt sie auch mit, dass sie es auch in nächster Zeit weiterhin ruhiger angehen lassen werde: „Alle Fragen werde ich mit der Zeit ganz in Ruhe beantworten.“

Kleiner Sohn von „Hochezeit auf den ersten Blick“-Kandidatin Emily: Name von „Krümel“ noch unbekannt

Die Schwangerschaft hatten Emily und Max bereits im Juni verkündet, indem sie romantische Pärchenbilder posteten, auf denen sie ein Ultraschallbild in die Kamera hielten. „Du hast unser Herz gestohlen“, schrieb die werdende Mutter unter ein Bild. Unter einem anderen erklärte sie: „Du wirst so geliebt. Wir freuen uns so sehr auf dich.“

Den Namen ihres Kindes verriet Emily bisher nicht, sondern bezeichnet es nur liebevoll als „Krümel“. Auch das Geschlecht gibt sie nur durch den simplen Hashtag „Babyboy“ bekannt. Vermutlich wird sie die Privatsphäre ihres Kindes schützen wollen und mehr Details nur mit Vorsicht preisgeben. Auch andere „Hochzeit auf den ersten Blick“-Stars planen bereits kurz nach dem Kennenlernen Kinder. Verwendete Quellen: Instagram/ lbe.emily