„So wollte ich nie sein“: Howard Carpendale bestand darauf, dass sein Hit umgeschrieben wird

Schlager-Ikone Howard Carpendale verrät, dass ihm der Songtext seiner neuen Single erst Kopfzerbrechen bereitete. Kurzerhand ließ er das Lied umschreiben.

München – Was wäre die Schlagerwelt ohne Howard Carpendale (77)? Der Sänger macht bereits seit über 50 Jahren erfolgreich Musik und zählt zu den größten Hit-Garanten im deutschen Sprachraum. Vor rund zwei Monaten veröffentlichte Carpendale seine neue Single „Warum tanzt du so allein“, die von seinen Fans begeistert aufgenommen wurde. Dabei hatte die Schlager-Ikone anfangs Probleme, sich mit dem Song anzufreunden. Im „Aber bitte mit Schlager“-Podcast verrät Carpendale, dass er den Titel fast abgelehnt hätte. Sein Team überredete ihn schließlich dazu, dem Lied eine Chance zu geben.

Howard Carpendale: „Das ist genau das, was ich mit 77 nicht sein wollte“

„Tim Peters hat’s geschrieben und schickte es mir. Ich hab zuerst meiner Plattenfirma gesagt: ‚Ne, das ist nicht mein Ding, das möchte ich nicht singen‘“, erzählt Howard Carpendale. „Die waren aber begeistert von dieser Melodie. Und dann habe ich gesagt: ‚Okay, wenn die so begeistert sind, lass uns ein bisschen daran arbeiten.‘“

Insbesondere der Songtext habe dem Schlagersänger nicht gefallen. „Im ersten Textentwurf war ich der Typ, der einem Mädchen zuschaut beim Tanzen und irgendwie habe ich mich ein bisschen in sie verliebt“, berichtet er. In seinem Alter habe der Schlagerstar aber nicht darüber singen wollen, eine junge Frau anzubaggern. „Das ist genau das, was ich mit 77 nicht sein wollte“, betonte er.

Howard Carpendale ist stolz auf neue Botschaft seiner Single

Der „Nachts, wenn alles schläft“-Interpret habe daraufhin sein Management-Team zusammengetrommelt, um den Text umzuschreiben. „Und daraus ist ein Lied entstanden, das mit Selbstbewusstsein zu tun hat“, erklärt Howard Carpendale stolz. Nun stecke eine viel tiefsinnigere Botschaft hinter dem Song. Unter anderem gehe es um Einsamkeit: „Warum bist du so allein? Ist es wegen Verlusten, die du in deinem Leben erlebt hast?“

Apropos Howard Carpendale: Der Schlagersänger ist nicht nur in Deutschland ein bekannter Musiker. Im Ausland wird Howard Carpendale aber schon mal für einen ganz anderen Star gehalten. Verwendete Quellen: „Aber bitte mit Schlager“ (Folge 211 vom 20.10.2023)