„Mein Herz gehört ihr“: Peter Klein mit Liebeserklärung an Yvonne Woelke

Eine rein platonische Freundschaft sieht anders aus: In der neuen Folge von „Wettkampf in 4 Wänden“ offenbart Peter Klein, was er für Yvonne Woelke empfindet.

Erndtebrück – Was läuft wirklich zwischen Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41)? Seit vielen Monaten ranken sich Gerüchte um das angebliche Liebesverhältnis der beiden Stars. Alles begann damit, dass Iris Klein (56) ihrem Mann vorwarf, sie während des Dschungelcamps in Australien mit der Schauspielerin betrogen zu haben. Peter wies die Vorwürfe zurück, räumte jedoch später ein, Gefühle für Yvonne entwickelt zu haben. Derzeit nimmt der Mallorca-Auswanderer sogar zusammen mit ihr an der RTL-Show „Wettkampf in 4 Wänden“ teil. Dabei war ursprünglich geplant, dass er das Projekt mit Iris durchzog.

Im TV: Peter Klein macht Yvonne Woelke romantisches Geschenk

Mittlerweile haben es Peter und Yvonne bis ins Finale geschafft. Die letzte Folge der Sendung wird am kommenden Dienstag (29. August) im Free-TV ausgestrahlt. Vorab ist die Episode bereits auf RTL+ aufrufbar. In einer pikanten Szene zeigt sich Peter Klein von seiner romantischen Seite und überreicht Yvonne ein Geschenk. Dabei handelt es sich um ein silbernes Armband mit einem großen Herzanhänger.

„Wer hätte gedacht, dass wir gemeinsam so weit kommen und dass wir zusammen im Finale stehen, ohne dass wir uns zerfleischt haben. [...] Deshalb dachte ich, ich gebe ihr mal eine Kleinigkeit, dass sie auch sieht, was sie mir bedeutet“, erklärt der angehende Sänger.

Peter Klein hat sein Herz an Yvonne Woelke verloren

Yvonne scheint sich sehr über den Schmuck zu freuen. Es kommt zu innigen Umarmungen und Wangenküssen. Anschließend landen die beiden sogar im Bett – und suchen Körperkontakt. Peter kuschelt sich an Yvonne und zieht die Bettdecke über ihre Köpfe. Was dann passiert, bleibt wohl der Fantasie der Zuschauerinnen und Zuschauer überlassen.

Peter gießt jedenfalls weiter Öl ins Feuer und macht Yvonne eine Liebeserklärung. „Ich habe Yvonne mein Herz schon sehr lange geschenkt, ich mein, das ging ja auch reichlich durch die Presse und ich mache keinen Hehl daraus: Mein Herz gehört ihr“, enthüllt der gelernte Maler und Lackierer.

Peter Klein und Yvonne Woelke stehen bei „Wettkampf in 4 Wänden“ im Finale. Dabei kommen sich die beiden immer näher. © Screenshot / RTL+ / „Wettkampf in 4 Wänden“ & Screenshot / RTL+ / „Wettkampf in 4 Wänden“

Und was sagt die TV-Darstellerin zu der ganzen Sache? „Wir gucken, was passiert...“, gibt sie sich vorerst zurückhaltend. Offiziell wohnt Yvonne schließlich noch mit ihrem Ehemann zusammen. Auch Peter Kleins Ex hat inzwischen anderweitig ihr Glück gefunden. Weil ihrem neuen Partner Mr. T jedoch rechtsradikale Tendenzen nachgesagt werden, trennten sich sogar schon Werbepartner von Iris Klein. Verwendete Quellen: RTL+ / „Wettkampf in 4 Wänden“