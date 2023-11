Plötzlicher Tod mit 58: „Eurovision“-Hitmacher David Bronner verstorben

David Bronner war bekannt als einer der erfolgreichsten Musikproduzenten Österreichs. Jetzt ist er überraschend mit nur 58 Jahren verstorben. © musicacademy-graz.at

David Bronner gilt als einer der erfolgreichsten Musikproduzenten Österreichs und steuerte einen Siegersong zum „Eurovision Song Contest“ bei. Jetzt ist er im Alter von 58 Jahren verstorben.

Wien – Wer Austropop mag, der kommt um David Bronner (1965–2023) nicht herum. Der Musiker und Produzent ist der Sohn des bekannten Kabarettisten Gerhard Bronner (1922–2007) und galt als einer der einflussreichsten Akteure im österreichischen Showgeschäft. Jetzt starb Bronner im Alter von nur 58 Jahren unerwartet während einer Urlaubsreise nach Malta.

David Bronner ist der Drahtzieher hinter dem österreichischen „Eurovision“-Sieg

Wie unter anderem OE24 berichtet, soll David Bronner einen Herzinfarkt erlitten haben. In seinem Heimatland Österreich trauert die Musikszene um einen ihrer profiliertesten Vertreter.

Bereits seit den 1980er Jahren war David Bronner als Musikproduzent aktiv. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Zusammenarbeit mit der österreichischen Band Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV), für die er ab Mitte der 1990er Jahre Tonträger produzierte. Später war Bronner zeitweise sogar selbst Mitglied der Pop-Rock-Gruppe. Der größte Erfolg seiner Karriere war zweifelsohne der „Eurovision“-Sieg der Künstlerin Conchita Wurst (35) im Jahr 2014. Wurst holte damals mit dem von Bronner produzierten Song „Rise Like a Phoenix“ den Grand Prix nach Österreich.

David Bronner wird seinen Kollegen immer in guter Erinnerung bleiben

Wie OE24 weiter berichtet, sind viele Freunde und Kollegen zutiefst erschüttert über David Bronners unerwarteten Tod. Der bekannte Radiomoderator Eberhard Forcher (69) schrieb in einem Facebook-Beitrag: „Nicht nur, dass er ein äußerst liebenswerter Mensch war... mit dem Herz am rechten Fleck, er hat auch in der politischen Diskussion – selbst in schwierigen Zeiten – immer den richtigen Ton gefunden.“

Forcher selbst könne die Nachricht kaum fassen. Er schreibt weiter: „Nun ist von einem Moment auf den anderen alles anders und ein wunderbarer Mensch und Musiker plötzlich nicht mehr da.“ Auch Bronners Kindheitsfreundin Marika Lichter (74) sei vom Tod ihres langjährigen Weggefährten „zutiefst erschüttert“.

Verwendete Quellen: OE24, Facebook