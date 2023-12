Schlagerstars Anita und Alexandra Hofmann trauern um ihren Vater

Die Schlagerstars Anita und Alexandra Hofmann trauern um ihren Vater Josef. Nur einen Tag vor seinem Tod war Alexandra noch im TV zu sehen.

Meßkirch – Die Weihnachtszeit wird für Anita (46) und Alexandra Hofmann (49) in diesem Jahr keine leichte: Ihr Vater Josef ist im Alter von 75 Jahren am ersten Adventssonntag (3. Dezember) gestorben. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf die Managements der Schwestern aus Meßkirch in Oberschwaben. Noch am Vorabend war Alexandra Hofmann bei Florian Silbereisens (42) „Adventsfest der 100.000 Lichter“ in der ARD aufgetreten.

Schlagerstars Anita und Alexandra Hofmann hatten ersten Auftritt für ihren Vater

Die Schwestern stehen seit 35 Jahren gemeinsam auf der Bühne, im vergangenen Jahr starteten sie zudem Solokarrieren. Ihren ersten großen Auftritt hatten sie für ihren Vater: An seinem 40. Geburtstag im Jahr 1988 stellten sie ein Bühnenprogramm auf die Beine: Anita trat als Elvis Presley auf, Alexandra spielte Keyboard.

Kurz danach hatten sie ihren ersten öffentlichen Auftritt bei einem Volksfest, ein Jahr später feierten die Schwestern in der ARD-Sendung „Musikanten“ ihre TV-Premiere. Seitdem traten sie in unzähligen Shows auf, zählen zu den erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands und haben 14 Alben gemeinsam veröffentlicht.

Schlagerstars Alexandra und Anita Hofmann in Trauer um ihren Vater

Nun erleben Anita und Alexandra Hofmann gemeinsam einen schweren Verlust. Laut der Deutschen Presse Agentur baten ihre Managements aus Respekt vor den Hinterbliebenen darum, von Nachfragen abzusehen. Eine schwere Zeit, die die Schwestern ausgerechnet in der Weihnachtszeit durchmachen müssen. Doch immerhin können sie sich in ihrer Trauer gegenseitig Halt geben.

