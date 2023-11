Thomas Gottschalk verrät: Darum hat er bei Heidi Klum „verschissen“

Thomas Gottschalk verrät, dass Heidi Klum nicht gut auf ihn zu sprechen ist. Schuld daran sei sein Gastauftritt bei „Germany’s Next Topmodel“ im Jahr 2019.

Köln – Thomas Gottschalk (73) hat bei Heidi Klum (50) „verschissen“. Das hat der Moderator so in seinem Podcast „Die Supernasen“ zu Mike Krüger (71) gesagt. Doch was ist zwischen dem „Wetten, dass..?“-Urgestein und der GNTM-Chefin bloß vorgefallen?

Nach GNTM-Gastauftritt: Heidi Klum schlecht auf Thomas Gottschalk zu sprechen

„Sie ist immer noch angepisst, weil ich mal bei ihrem Topmodel-Finale eingeladen war und gesagt habe, ich komme mir vor wie auf einem Kindergeburtstag“, verrät Thomas Gottschalk. Beim Finale der 14. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) war er Gast in der Live-Sendung und fühlte sich offensichtlich nicht wohl.

Die Topmodel-Kandidatin Theresia Fischer (31) hatte live im TV ihren damaligen Ex-Verlobten geheiratet – mit Heidi Klum als Standesbeamtin. Thomas Gottschalk diente als Ringträger, wusste aber nicht wirklich damit etwas anzufangen. Als er seinen Einsatz nach dem Jawort verpasste, rief Klum ihm panisch zu: „Ringe, Ringe! Thomas, Ringe!“. Gottschalk wirkte hilflos und peinlich berührt, sodass er nur „Was?“ entgegnete. „Die zwei brauchen die Ringe, gib sie ihnen doch!“, forderte die Model-Mama ihn auf und lachte.

GNTM: erfolgreicher Ableger des kontroversen „America‘s Next Topmodel“ Hierzulande läuft „Germany‘s Next Topmodel“ seit 2006 bei ProSieben, das Original „America‘s Next Topmodel“ startete 2003 hingegen beim US-amerikanischen Sender CBS und basiert auf einer Idee von Supermodel Tyra Banks (49), die das Format bis zum Serienende 2018 moderierte. Sorgt GNTM regelmäßig für Furore, hat auch „America‘s Next Topmodel“ während seinen 24 Staffeln für etliche Schlagzeilen gesorgt. 2005 mussten die Kandidatinnen für ein Fotoshooting mithilfe von Make-up und stereotypischen Kostümen als eine andere Ethnizität posieren. Die Folge zog scharfe Kritik mit sich und gegenüber Tyra Banks wurden Vorwürfe erhoben, sie promote in ihrer Show Blackfacing. Bei einem weiteren Fotoshooting aus dem Jahr 2008 wurden die Teilnehmerinnen indessen als Bedürftige in Szene gesetzt, während obdachlose Frauen als Komparsen engagiert wurden und in Designer-Klamotten im Hintergrund der Bilder zu sehen waren. (Quelle: insider.com)

Heidi Klum nimmt Thomas Gottschalk „Kindergarten“-Spruch immer noch übel

„Da haben Menschen geheiratet, die gar nicht heiraten wollten. Ich habe nichts gehört. Ich saß neben einem amerikanischen Model (Tyra Banks, A.d.R.), die hat auch nichts gehört, weil sie alles an Kohle in die Beleuchtung gesteckt haben und nichts mehr für den Sound übrig hatten“, so Gottschalk, „Ich habe deswegen gesagt: ‚Ich komme mir vor wie auf einem Kindergeburtstag, weil da auch so ein Geschrei ist.‘“ Diese Reaktion nehme Heidi Klum ihm bis heute noch übel.

Thomas Gottschalk entdeckte das Model 1992 in seiner damaligen TV-Show „Model ’92“. Heidi Klum nahm seitdem auch mehrmals auf dem „Wetten, dass..?“-Sofa Platz. „Ich habe sie ja entdeckt, aber das ist sowieso vergessen“, erinnert sich Gottschalk. Derweil hat sich das TV-Urgestein auch in die Trennung von Amira und Oliver Pocher eingemischt. Verwendete Quellen: RTL+; insider.com