Wegen rassistischem Kommentar: Ruth Moschner platzt der Kragen

Ruth Moschner hat jüdische Wurzeln. Nach einem hetzerischen Kommentar platzte der Moderatorin nun der Kragen. © IMAGO / Future Image & IMAGO / Future Image

Eigentlich kennt man TV-Moderatorin Ruth Moschner stets gut gelaunt. In einem ausführlichen, leidenschaftlichen Instagram-Post setzt sie sich nun jedoch gegen herrschende Vorurteile zur Wehr gesetzt.

Berlin - Die bekannte TV-Moderatorin und Schauspielerin Ruth Moschner (47) hat jüdische Wurzeln. Wie so viele Menschen derzeit, treiben auch Moschner die schrecklichen Ereignisse der vergangenen Wochen aus dem Nahen Osten um. So teilt die einstige „Grill den Henssler“-Moderatorin auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal ihre Gedanken und Gefühle zur Lage in Israel, dem Gazastreifen und der gesamten Region. Bei einem Kommentar konnte Moschner jedoch nicht mehr an sich halten.

Ruth Moschner platzt bei antisemitischem Kommentar der Kragen

Die Blondine ruft zu einem konstruktiven Online-Dialog ohne „Kraftausdrücke und Beschimpfungen“ auf, und nimmt sich selbst die Zeit, auf zahlreiche Kommentare ihrer Followerinnen und Follower einzugehen und zu reagieren. Doch ein ganz besonders dumpfer Online-Kommentar, der Moschner offenbar erreichte, hat die TV-Persönlichkeit nun zu einer ausführlichen Reaktion veranlasst.

„Man muss sich mal klar sein, dass wenn man jahrelang die größten Judenhasser ins Land lässt und das auch noch befürwortet, man sich nicht wundern braucht über das, was gerade passiert“, hatte jemand ganz offenbar an Moschner gerichtet auf Instagram geschrieben. Dazu hat die 47-Jährige jetzt Stellung bezogen.

Starkes Statement von Ruth Moschner

„Als Mensch mit jüdischen Wurzeln, geboren und aufgewachsen in Deutschland, kann ich aus meiner eigenen Geschichte sagen, dass meine jüdische Familie nicht wegen Menschen muslimischen Glaubens immer wieder das jeweilige Land verlassen hat, in dem sie lebte“, schreibt Moschner. Vielmehr sei „europäischer Antisemitismus“ dafür der Grund gewesen. „Ich selbst habe mit Sicherheit auch nicht Teile meiner Kultur nicht kennengelernt, wegen besagter ‚Judenhasser… die man ins Land lässt…‘, sondern wegen der Sorge vor denen, die bereits im Land waren“, fährt sie fort.

Mit ihrem kämpferischen Statement will Moschner keinesfalls die Leute entschuldigen, „die hier die brutalen Taten der Hamas feiern.“ Das verurteilte sie „zutiefst“. Das Verhalten jener Personen sei „nicht nur empathielos, sondern unterstütze eine Terrororganisation, die Juden und Jüdinnen weltweit auslöschen möchte. Sie missbrauchen Menschen für ihre niederen Zwecke und benutzen ‚Allah‘ dafür.“

Moschner bilanziert: „Das Problem ausschließlich in der Migration zu suchen, ist erstens zu billig und zweitens nicht korrekt." Sie schließt ihren ausführlichen Post mit den Worten: „Wir tragen aber die Verantwortung für eine friedliche Gesellschaft, in der sich alle sicher fühlen können. In diesen Tagen ist das nötiger denn je. Und das Beste daran: Jeder einzelne Mensch kann hier etwas dazu beitragen. Es kostet nichts außer Mitgefühl." Sie ist sich sicher und glaubt fest daran, „dass die Mehrheit sich ein Miteinander wünscht." Verwendete Quellen: Instagram