So verführt er München: Frankreichs Starkoch Alain Ducasse eröffnet Schoko-Shop

Von: Maria Zsolnay

Alain Ducasse in seinem Münchner Shop im Rosental 7. In den Regalen: Kunstwerke aus Schokolade. © Achim Frank Schmidt

Es ist nicht einfach nur Schokolade, wie sie so gemeinhin im Supermarkt an der Kasse liegt. Was bei Alain -Ducasse (66) unter den schweren gläsernen Hauben der maßangefertigten Vitrinen glänzt, sind eigene Kunstwerke, die, wenn sie einmal im Mund sind, wahre Geschmacksexplosionen auslösen. „Es sind meine Juwelen“, sagt der Patron und strahlt. Schönheit, gepaart mit bester Qualität, macht den berühmtesten aller französischen Köche sichtlich glücklich. Ducasse ist ein Superstar (siehe Kasten unten), einer, der Michelin-Sterne wie Briefmarken sammelt und der unter seinem Namen ein weltweites kulinarisches Imperium aufgebaut hat.

Jetzt also München. Endlich muss man sagen, denn von Tokio bis Paris kann man à la Ducasse genießen. Nur eben nicht in Deutschland. Hier in München, im Herzen der Stadt am Viktualienmarkt, kredenzt Ducasse seit Mittwoch den Stoff, aus dem seine liebsten Träume sind: Schokolade. Le Chocolat Alain Ducasse Manufacture nennt sich die Boutique - schon der Name zergeht auf der Zunge.

Zur Eröffnung reiste der Meister höchstpersönlich an, mit Assistentin, Marketingchefin, mit seinem renommierten Chocolatier (eigener Beruf!) und seinem italienischen Eis-Meister, der schon mal 19 Stunden Arbeit nur in Vanille-Eis aus dreierlei Schoten steckt. Denn auch wenn die Schokolade im Mittelpunkt steht, will Ducasse die Münchner in den warmen Monaten mit ausgefallenen, vor Ort produzierten Eissorten anlocken.

Es gibt Pralinen, Schokotafeln, Bisquits und ausgefallene Eissorten

Wer will, darf dabei zusehen: „Das Besondere hier ist, dass sie sehen, wie die Stücke gemacht werden“, sagt Ducasse und zeigt auf die komplett verglaste Werkstatt gleich neben dem Shop, in der ausgebildete Chocolatiers die kulinarischen Kunstwerke anfertigen. Übrigens nach Entwürfen eines eigenen Grafik-Designers, der den Pralinen, Tafeln und Bisquits regelmäßig neue Formen und Muster verpasst. „Aber nicht überfrachtet, sondern immer sehr klar“, will es der 66-Jährige Star-Koch.

Dass die Ducasse-Philosophie bis ins kleinste Detail umgesetzt wird, dafür sorgt Chocolatier Julien Kientzler, der bereits 18 Jahre in Tokio die Japaner mit seinen Kreationen verwöhnte. Gerade gießt er Schokoladentafeln in weiße Formen, bestreut sie per Hand mit gesalzenen Pistazien oder karamellisierten Mandeln. Zwölf Euro wird später eine Tafel im Shop kosten - dafür wird sie frisch aus der Manufaktur für den Kunden eingepackt.

Schokolade à la Ducasse ist eine Besonderheit, die man kostet, nicht in großen Mengen verschlingt. Alain selbst erliegt täglich der Versuchung, dieser „sinnlichen und betörenden Substanz. Ich esse ein bis maximal fünfundzwanzig Stück am Tag, wie ein Kind“, sagt er und lacht. „Aber das macht nichts, denn es ist kaum Fett und sehr wenig Zucker darin.“ Sein Geheimnis: „ein Hauch von Salz“.

Die Bohnen sind der wertvolle Rohstoff, den Ducasse weltweit von Ecuador bis Vietnam bezieht. Auf einem Zettel, den er immer wieder aus seinem grauen Designer-Sakko hervorholt, hat er sich, in sorgfältigster Handschrift, alle Kakao-Sorten notiert - und wie viel Prozent er davon einkauft. „Sehen Sie“, sagt er zur tz-Kolumnistin Maria Zsolnay. „Besonders gern habe ich die Sorte Criollo und Trinitario aus Madagaskar, die Forestero Blanco aus Brasilien, aber auch die aus Peru.“

Was für andere Rebsorten sind, sind für Ducasse Kakao-Bohnen. „Wenn sie vor mir liegen und ich sie nacheinander probiere, dann kenne ich sie auseinander.“ Ducasse setzt mit seiner Schoko-Manufaktur einen ersten Schritt in Deutschland, weitere Filialen in Großstädten sollen folgen.

Nur eines will er in München auf keinen Fall: ein Gourmet-Restaurant eröffnen. „Die Konkurrenz ist zu groß“, sagt Ducasse und schüttelt den Kopf. „Es gibt schon sehr viele gute Restaurants hier.“ Und er will auch nicht in Konkurrenz treten zu seinen Freunden vom -Tantris. Dessen Küchenchef -Matthias Hahn war jahrelang in den Diensten von Ducasse. „Wir haben immer noch eine sehr enge Verbindung. Deshalb war München auch meine erste Wahl und jetzt sind wir hier.“

Alain Ducasse: Sein Erfolgsrezept für 20 Michelin-Sterne An seinen Tafeln nehmen schon mal Präsidenten (Emmanuel Macron und Donald Trump) Platz. Alain Ducasse (66) gilt als einflußreichster Koch Frankreichs seit Bocuse. Als erster Koch erhielt er auf einen Schlag drei Michelin-Sterne für sein ehemaliges Restaurant Le Plaza Athénée. Dort setzte er auf möglichst naturbelassene Zutaten, verzichtete auf Fleisch und Butter. Mittlerweile umfasst Ducasses Gastro-Imperium über 30 Restaurants mit 2000 Mitarbeitern, er hatte zwischenzeitlich bis zu 20 Michelin-Sterne. Seit einigen Jahren widmet er sich der Schokolade, besitzt über 20 Filialen seiner Le Chocolat Manufacture.