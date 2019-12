Nicht mehr weiblich? Alena Gerber spaltet mit ihrem Mega-Sixpack-Foto Fans und reagiert auf üblen Verdacht

Auf einem neuen Foto auf Instagram präsentiert Alena Gerber einen perfekt definierten Sixpack. Ihre Follower reagieren geteilt auf den Waschbrettbauch und äußern einen üblen Verdacht.

Bei ihren Followern sorgt das Selfie für gespaltene Reaktionen und einen üblen Verdacht

München - Model und Moderatorin Alena Gerber (30) präsentiert ihren rund 136.000 Followern auf Instagram gern und häufig ihren durchtrainierten Körper. In letzter Zeit scheint die 30-Jährige besonders hart an ihrem Body zu arbeiten, wie ein aktuelles Selfie zeigt.

Das Foto zeigt Alena Gerber mit einem bauchfreien Top vor einem Spiegel und darin ist ihr perfekt definierter Sixpack zu sehen. Entstanden ist der Schnappschuss offenbar nach ihrem Boxtraining, wie das Model mit den Hashtags #montagmorgen und #boxen zu ihrem Kommentar „dead cat“ schreibt.

Zahlreiche Fans zollen der 30-Jährigen Respekt für ihren Traumkörper und die Disziplin, die sie zweifellos braucht, um so auszusehen. „Dein Sixpack sieht großartig aus“, „starke Leistung“, „Du Maschine“ oder „beeindruckend“, kommentieren viele Follower.

Sixpack spaltet Alena Gerbers Fans: Ist das noch weiblich?

Der muskulöse Bauch ist allerdings nicht jedermanns Sache. Einigen Usern gefällt Alenas durchtrainierter Waschbrettbauch nicht, wie in den Kommentaren zu lesen ist. „Find ich zu krass. Gehört für mich absolut nicht zur Weiblichkeit“, schreibt eine andere Nutzerin. Ähnlich auch dieser Kommentar: „Ist zu viel für ne Frau“.

Alena Gerbers Waschbrettbauch: Follower haben üblen Verdacht

Und wieder andere kaufen Alena Gerber den Waschbrettbauch nicht ganz ab. Er sieht offenbar einfach zu perfekt aus, weshalb einige Follower Zweifel äußern. „Also für mich sieht des Bild nicht echt aus“, urteilt eine Userin, worauf Alena Gerber auch gleich reagierte: „Danke für deine Einschätzung“, gab das Model zurück. „Sind die Bauchmuskeln gesprüht?“, fragt ein anderer direkt. Den gleichen Verdacht hat auch dieser User: „... könnte auch Airbrush sein“. Alena Gerber nimmt die Anspielungen und Kommentare ihrer Follower aber gelassen: „Ist es auch, macht mein Mann mit jeden Morgen!“ Fehlenden Humor kann man der 30-Jährigen jedenfalls nicht vorwerfen.

Waschbrettbauch nicht echt? Alena Gerber nimmt Stellung

Wir haben Alena Gerber direkt auf den Verdacht mancher Follower angesprochen und sie hatte eine einfache Erklärung für ihren perfekt definierten Bauch: "Ich moderiere seit einigen Monaten eine Yoga-Sendung und drehe bis zu acht Stunden am Tag fünf Folgen am Stück", verriet uns das Model. dazu hat sie uns ein Foto geschickt, dass vor ein paar Wochen in LA entstanden ist und ebenfalls ihren Sickpack zeigt.

+ Ebenfalls mit Sixpack: Alena Gerber vor einigen Wochen in LA. © Alena Gerber

Und auch Alena Gerber ist nur ein Mensch. Sie gibt zu, dass dieser Anblick tatsächlich eher die Ausnahme sei. „Es sieht NIE so aus das restliche Jahr über“, antwortet sie einem User und fügt hinzu: „Der Bauch ist ungefähr für 5 Sekunden so“.

Erst vergangene Woche hatte Alena Gerber ein bemerkenswertes Bikini-Foto gepostet - das auch von Ex-“Bachelor“ Leonard Freier kommentiert wurde. Bei der Bambi-Verleihung trug Alena Gerber ein spektakuläres Kleid, das eine pikante Frage aufwarf.

Rubriklistenbild: © dpa / Felix Hörhager