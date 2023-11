Hose vergessen? Kate Middleton zeigt sich im Militär-Outfit als „Naturtalent“

Von: Susanne Kröber

Ein ungewohnter Anblick! Prinzessin Kate tauschte bei ihrem ersten Truppenbesuch der Dragoon Guards Hosen- gegen Tarnanzug – zumindest vom Kopf bis zur Taille.

Dereham – In den letzten Monaten setzte Style-Queen Kate Middleton (41) vermehrt auf klassische Hosenanzüge statt auf verspielte Kleider. Doch jetzt präsentierte sich Kate in einem völlig anderen Outfit. Grund dafür war ihr Besuch bei den Queen‘s Dragoon Guards in Dereham, zu deren Oberst sie im August von König Charles III. (74) ernannt wurde.

„Sie ist ein Naturtalent“: Prinzessin Kate überzeugt bei Truppenbesuch mit ihren Fahrkünsten

Zunächst erschien Prinzessin Kate elegant wie gewohnt im schwarzen, zweireihigen Blazer von Holland Cooper in der Kaserne. Für eine Stippvisite auf dem Übungsgelände der Truppe schmiss sich die Princess of Wales dann allerdings in eine Militärweste samt Helm und Schutzbrille. Perfekt für eine Fahrt mit einem der gut getarnten Kampffahrzeuge. Auch den Gebrauch einer Drohne ließ sich Kate Middleton von Offizieren des Regiments erklären.

Eine Camouflage-Hose schien für Kates Einsatz nicht vonnöten zu sein, weshalb das Outfit ein wenig unvollständig daherkam. Prinzessin Kates Engagement beeinträchtigte das jedoch in keinster Weise. Korporal Darreyl Tukana, der Kate sogar ans Steuer des Kampffahrzeugs ließ, schwärmte danach von ihren Fahrkünsten. „Sie ist ein Naturtalent. Sie fährt zu Hause einen Land Rover – ich habe ihr gesagt, dass es genau das Gleiche ist“, so Tukana laut Sky News.

Prinzessin Kate lässt eine Drohne steigen, Prinz William wird in Singapur gefeiert

Im Spätsommer hatte König Charles diverse militärische Ehrentitel neu verteilt, Kate Middleton wurde zum Oberbefehlshaber der Fleet Air Arm, zum Oberst der 1st Queen‘s Dragoon Guards und zum Royal Honorary Air Commodore der Royal Air Force Coningsby ernannt. Dass ihr der Job als Oberst der Dragoon Guards Spaß macht, war bei ihrem ersten Besuch in Dereham deutlich zu sehen.

Auf die Unterstützung von Ehemann Prinz William (41) musste Kate dabei verzichten. Der weilte noch in Singapur, wo am 7. November zum dritten Mal die Earthshot-Preisverleihung stattfand. Und auch ohne Prinzessin Kate konnte sich der Thronfolger über mangelndes Interesse nicht beklagen – in Singapur wurde Prinz William gefeiert wie ein Popstar. Verwendete Quellen: news.sky.com, Instagram