„Immer wieder geweint“: „Der Alte“-Kollegin besucht Rolf Schimpf nach unfreiwilligem Altersheim-Umzug

Jutta Kammann ist schockiert darüber, was Rolf Schimpf im Pflegeheim durchmacht. Seit zwei Wochen lebt der „Der Alte“-Schauspieler dort – und würde am liebsten sofort wieder ausziehen.

München – Jutta Kammann (79) wird emotional, als sie ihren guten Freund und Kollegen Rolf Schimpf (99) im Pflegeheim am Stadtrand von München besucht. Nachdem der TV-Star („Der Alte“) 13 Jahre lang in einer noblen Seniorenresidenz gewohnt hatte, folgte der Schock: Er muss ausziehen, weil „die Kohle ausgeht“, zitiert Bild Schimpfs Betreuer.

„Der Alte“-Kollegin Jutta Kamman über Schimpfs jetziges Pflegeheim: „Wie in Einzelhaft“

Die beiden Schauspieler sind schon seit sagenhaften 50 Jahren befreundet. 1977 standen sie für das Stück „Jedem das Seine“ in Stuttgart gemeinsam auf der Bühne. Jetzt besuchte Kammann ihren guten Freund und Weggefährten, der an Demenz leidet, in seiner neuen Unterkunft. Für etwas Weihnachtsstimmung brachte sie einen Weihnachtsstern, Plätzchen sowie einen Schoko-Nikolaus mit. Der 99-Jährige habe sich so über ihren Besuch gefreut, dass er Tränen in den Augen hatte und ihr einen Kuss auf die Wange gab. „Da musste ich auch weinen“, erzählt Kammann der Bild-Zeitung.

Sein neues Zimmer im Pflegeheim sei zwar sauber, aber „eine Verwahrstation“, empfindet die Schauspielerin. „Die Bewohner sitzen wie in Einzelhaft allein in ihren Zimmern. Rolf sitzt im Rollstuhl und schaut gegen die Wand.“ In seiner vorigen Seniorenresidenz sei es anders gewesen. Schimpf habe sich dort mit Menschen unterhalten können, die ihn kannten. In seinem neuen Heim wisse hingegen niemand, wer er ist. Auch habe er weder einen Fernseher noch ein Radio in seinem rund 11 Quadratmeter großen Zimmer, in dem es ein spezielles Pflegebett, einen Nachttisch und eine fest eingebauten Schreibtisch geben würde.

Der Schauspieler habe immer wieder gefragt, warum er hier sei, vorher sei doch alles gut gewesen. „Die Tatsache, dass Rolf trotz Demenz mitbekommt, wie armselig er da lebt und nicht versteht, warum er da ist, das bricht mir das Herz“, so Kammann.

Wo ist Rolf Schimpfs Geld hin?

„Ich frage mich auch: Wo ist das viele Geld geblieben, das er über Jahrzehnte mit seinen hohen Gagen verdient hat?“, so „Der Alter“-Kollegin Jutta Kamman skeptisch. Laut einem Sprecher der Seniorenresidenz sei der Vertrag von Seite des Kunden gekündigt worden.

Der Betreuer des „Der Alte“-Stars verteidigt den Umzug: „Ich muss ja schauen, dass ich ihn so aufstelle, dass er noch zwei bis drei Jahre leben kann.“ Schimpf hätte umziehen wollen und werde in im neuen Heim gut gepflegt. Kammann ist da anderer Meinung: „Rolf hätte bleiben können und müssen. Unsere Seniorenresidenz lässt niemanden fallen, wenn er in finanzielle Schwierigkeiten gerät.“

