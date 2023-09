Ehe-Aus nach sieben Jahren: So unterschiedlich reagierten Amira und Oliver Pocher

Die Pochers haben offiziell ihre Trennung bekannt gegeben. Die Reaktionen auf das Ehe-Aus fallen dabei jeweils unterschiedlich aus.

Köln – Schon seit längerem hatten Amira (30) und Oliver Pocher (45) offen darüber gesprochen, dass ihre Beziehung in einer tiefen Krise steckte. Obwohl die Eheleute betonten, dass sie alles dafür geben wollten, um ihre Liebe zu retten, mussten sie sich doch letztendlich geschlagen geben. Vergangene Woche gaben der Komiker und die Moderatorin offiziell ihre Trennung bekannt. Seit 2016 waren die beiden ein Paar, 2019 gaben sie sich das Jawort. Gemeinsam haben Amira und Oliver Pocher zwei Kinder.

Oliver Pocher verarbeitet seine gescheiterte Ehe mit einer Portion Humor?

Viel war von den Pochers seit der Bekanntgabe der Trennung nicht zu hören. Auf Instagram postete der TV-Star dennoch einige Schnappschüsse, mit denen er das Aus seiner Beziehung offenbar humoristisch verarbeitete. Zu Bildern, die Amira mit einem riesigen Baby-Yoda-Stofftier – einer Figur aus „Star Wars“ – zeigen, schrieb der Comedian laut „Bild“-Zeitung in einer Story, dass der übergroße Plüsch-Alien von nun an „der neue Bettpartner“ seiner Noch-Ehefrau sei.

Dass Pocher anscheinend Witze über seine gescheiterte Ehe reißt, kommt auch für seine Promi-Freunde offenbar nicht überraschend. Ex-VIVA-Moderator Mola Adebisi (50) sagt im Gespräch mit RTL über die Trennung unter anderem: „Ich sage mal so: Die Amira hat sich in den letzten Jahren entwickelt. Der Olli ist halt so, wie der Olli ist – und er wird auch immer so bleiben.“

Amira Pocher deutet womöglich an, warum die Beziehung scheiterte

Ein Beitrag Amira Pochers in den sozialen Netzwerken mutete allerdings um einiges nachdenklicher an als die ihres Gatten. Wie unter anderem die „Bild“ weiter berichtet, teilte die zweifache Mutter in einer Story ein Video des Autors Joshua Rose, das womöglich einen Einblick in ihr derzeitiges Gefühlsleben bietet.

In einer Episode ihres Podcasts gaben Amira und Oliver Pocher überraschend ihre Trennung bekannt. Dabei verriet der Komiker auch, wer von beiden die Beziehung beenden wollte … © IMAGO / Panama Pictures & IMAGO / STAR-MEDIA & IMAGO / Andreas Gora

„Hör auf, dich unter Wert zu verkaufen! Hör auf, dich mit Kleinigkeiten zufriedenzugeben, wenn du das große Ganze verdienst“, heißt es demnach im Kommentar des entsprechenden Clips. Und weiter: „Am Ende des Tages, wenn du deine Hoffnungen, Wünsche und Absichten deutlich machst und dich immer noch im gleichen Kreislauf befindest, musst du dich damit abfinden, dass dein Gegenüber deinen Standpunkt nicht respektiert. Deine Sichtweise nicht respektiert.“

Auf die Pocher-Trennung regierte manch ein Star gehässig – wie etwa Verena Kerth (42) und Marc Terenzi (45).