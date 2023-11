Ab 2026: Helene Fischer kündigt überraschend neue Tour an

Damit hätte niemand gerechnet: Schlagerstar Helene Fischer meldet sich schon jetzt mit einer neuen Tour zurück. Allerdings müssen die Fans Geduld haben.

München – Sie ist einfach unaufhaltsam: Erst Anfang Oktober spielte Helene Fischer (39) das letzte Konzert im Rahmen ihrer „Rausch“-Tournee. Nach über 70 Shows verabschiedete sich die Schlagerqueen sichtlich emotional von ihren Fans. Das bedeutet jedoch nicht, dass es die Sängerin nun langsamer angehen lässt. Am 25. November 2023 tritt sie in der letzten „Wetten, dass..?“-Ausgabe von Thomas Gottschalk (73) auf. Außerdem zeichnet sie Anfang Dezember die „Helene Fischer Show“ für das ZDF auf. Und das ist noch nicht alles.

Helene Fischer verspricht „neue spektakuläre Tournee“

Nun setzt Helene Fischer noch einen drauf: Auf Instagram kündigt sie völlig überraschend eine neue Tour an. Offenbar vermisst es die „Atemlos durch die Nacht“-Interpretin schon jetzt, vor ihren jubelnden Fans zu performen. „Ihr Lieben, mit euch gemeinsam habe ich eine unglaublich schöne und intensive Zeit auf meiner ‚Rausch‘-Tour erlebt. Bei jedem Konzert habe ich eure Liebe und Energie gespürt. Bis heute überwältigt und bewegt mich das, wenn ich daran zurückdenke“, schreibt sie an ihre Follower gerichtet.

Die Chartstürmerin fügt hinzu: „Getragen von diesen Emotionen und Eindrücken wage ich eine neue Herausforderung: Ich möchte euch mit einer neuen spektakulären Tournee überraschen.“ Doch es gibt einen Wermutstropfen: Ihre Stadion-Tour findet erst im Juni und Juli 2026 statt.

Helene Fischer: Tickets für die neue Tour gibt es ab Montag

Dass die lange Wartezeit einige Fans enttäuscht, ist der Schlagermusikerin bewusst. „Ich weiß, bis dahin vergeht noch etwas Zeit, die wir aber benötigen, um euch auch im Sommer 2026 mit einer beeindruckenden Show in einen Höhenrausch zu versetzen“, erklärt sie. Wer sich Tickets sichern will, muss sich erst einmal auf der offiziellen Homepage von Helene Fischer registrieren. Am Montagmorgen (27. November 2023) startet dann der Ticket-Vorverkauf.

Im Gegensatz zu ihrer „Rausch“-Tournee wird die Sängerin deutlich weniger auftreten: Bisher gibt es nur acht Termine für das Open Air-Spektakel. Die Verkündung erfolgt ausgerechnet an dem Tag, an dem sie auch eine neue „Atemlos durch die Nacht“-Version mit Rapperin Shirin David (28) auf den Markt bringt. Helene Fischers neues Duett spaltet die Schlager-Fans. Verwendete Quellen: Instagram/ helenefischer, www.helene-fischer.de