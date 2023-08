„Goodbye Deutschland“-Auswanderer Steff Jerkel deutet Liebescomeback mit Peggy Jerofke an

Von: Volker Reinert

Mallorca-Auswanderer Steff Jerkel postete am Donnerstag eine liebe Instagram-Story an seine Ex-Partnerin Peggy Jerofke. Dabei macht er seinen Fans erneut Hoffnung auf ein Liebescomeback.

Mallorca – Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Steff Jerkel (53) und Peggy Jerofke (47) verkündeten im November 2022 überraschend nach 25 Jahren Beziehung ihre Trennung. Viele Fans wünschen sich seit dem ein Liebescomeback der Wahl-Mallorquiner. Nun machte Jerkel seinen Fans auf Instagram Hoffnung.

Steff Jerkel postet Instagram-Story

In seiner Instagram-Story am Donnerstag (10. August 2023) schrieb Jerkel folgende Worte über Peggy Jerofke, die einer Liebeserklärung gleicht: „Egal was wird, die 25 Jahre haben sich am Ende trotzdem gelohnt! Ich habe einen Menschen, dem ich alles anvertrauen kann und mich als einzige genau kennt. Wer hat schon so eine Freundin? Und wer weiß?“.

So scheint es, als ob sich der 53-Jährige die Zeit mit Jerofke zurücksehnt und wieder mit ihr zusammen sein möchte. Es ist nicht das erste Mal, dass der gebürtige Hamburger nur lobende Worte für seine Ex findet. So machte Steff Jerkel in der Vergangenheit bereits deutlich „so schnell“ keine andere Frau zu daten, geschweige denn „so weit“ gehen, eine potenzielle Partnerin seiner Tochter Josephine vorzustellen.

„Goodbye Deutschland“-Stars gehen seit der Trennung beruflich getrennte Wege

Es bleibt abzuwarten, ob sich Peggy Jerofke nach den erneuten herzigen Worten ihres Ex-Partners auch zu Wort melden wird.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderer Steff Jerkel postete am Donnerstag (10. August) eine liebe Instagram-Story über seine Ex-Partnerin Peggy Jerofke und macht seinen Fans Hoffnung auf ein Liebescomeback. © Screenshots: Instagram/ peggyjerofke & Instagram/ steff.jerkel & tvnow.de / Goodbye Deutschland

Seit ihrer Trennung gehen sie nicht nur privat, sondern auch beruflich getrennte Wege. So plant Jerkel mit seiner eigenen Sportbar durchzustarten, die 2024 eröffnet werden soll. Mittlerweile liebäugelt der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer allerdings mit einem anderen Prestige-Objekt auf der spanischen Insel. Verwendete Quellen: Instagram/steff.jerkel