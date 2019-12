Emotionaler Auftritt: Andrea Berg bricht auf der Bühne in Tränen aus

Schlager-Queen Andrea Berg feierte in Stuttgart den Auftakt ihrer „Mosaik“-Tour. Auf der Bühne zitterte die Stimme der Schlagersängerin.

Andrea Berg (53) hatte einen emotionalen Moment auf der Bühne

(53) hatte einen emotionalen Moment auf der Bühne Beim Auftakt ihrer „Mosaik“-Tour kullerten Tränen beim Schlagerstar

Die Sängerin zeigt Schwäche und ihre Stimme zitterte

Stuttgart - Mit ihrem futuristischen Bühnen-Outfit hat Andrea Berg (53) schon für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Die Schlager-Queen zeigt im Rampenlicht gern viel Haut. In geschnürten Overknees Stiefeln gibt sie sich als verführerisches Vamp. Mit ihrem Look beim „Schlagerboom“ im hautengen Astronautin-Anzug zu ihrem Song „Hallo Huston“ elektrisierte ihre Fans.

Bei Andrea Berg kullern die Tränen

Andrea Berg setzt sich perfekt in Szene. Doch bei der Premiere ihrer „Mosaik“-Tour wird die Schlagersängerin von ihren Gefühlen überrannt. Ihre Stimme zittert bei dem Song „Geh Deinen Weg“. Sie kämpft mit den Tränen. Es ist ein Moment, der den Fans ans Herz geht. Im Publikum kullern Tränchen und dann lässt auch die Schlager-Ikone ihren Emotionen freien Lauf. Eine Text-Zeile in der Ballade lautet: „(...)Geh deinen Weg, ich lasse dich los, dabei lagst du doch gestern noch in meinem Schoß. Mein Herz ist bei dir, es passt auf dich auf, egal was geschieht, du hast ein Zuhaus (...)“

Der Song über den Abschied einer Mutter, die ihre erwachsene Tochter loslässt, hat eine berührende Geschichte. Das Lied sei auf einer Reise mit ihrer Tochter Lena (21) entstanden, erzählte Andrea Berg gegenüber dem Portal schlager.de. Der Urlaub mit ihr zum Kilimandscharo sei einer der schönsten in ihrem Leben gewesen. Gemeinsam mit ihrer Tochter habe die Sängerin Eulen beobachtet. „Die Eule sieht auch im Dunkeln. Sie sieht das was wirklich ist. Deswegen wünsche ich meinem Kind die Weisheit, die Intuition einer Eule. Mehr kann ich nicht tun. Und dann loslassen!”, sagte Andrea Berg. Worte, die viele Mamas und Papas bewegen.

Andrea Berg „Mosaik“-Tour - so geht es weiter

Andrea Berg wird bei ihrer „Mosaik-Tour“ 24 Mal auf Bühne stehen. Der Auftakt war für den Schlagerstar ein ganz besonderer Moment. Auf Instagram kommentiert sie ein Foto von ihrem Auftritt:

„Was für ein Abend, was für eine Premiere! So viel Wärme, so viel Liebe, so viel Party - das gibt es nur mit Euch! DANKE Stuttgart!“, schreibt Andrea Berg auf Instagram. Ein Herz setzt die Schlager-Queen als Punkt.

Schlagerfans lieben Andrea Berg für ihre authentische Art. Die Krefelderin ist eine echte Freundin, wenn es mal Probleme gibt. Für Maite Kelly (39) lies Andrea Berg vor Kurzem alles liegen und stehen.

ml