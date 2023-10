Schwanger und null Bock: So chaotisch war die Hochzeit von RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben

Wenn der Hochzeitstag zum Horrortag wird: Diese Erfahrung machte Moderatorin Angela Finger-Erben. Heute kann sie aber darüber lachen.

Köln – Es ist wohl der Albtraum einer jeden Braut, dass am Hochzeitstag etwas schiefläuft. Bei Angela Finger-Erben (43) könnte man aber eher die Frage stellen, was denn überhaupt richtig gelaufen ist. Die RTL-Moderatorin gab ihrem Ehemann Jens Diestelkamp im Jahr 2016 das Ja-Wort und viel chaotischer hätte ihre Hochzeit kaum sein können. Laut der TV-Persönlichkeit lief so ziemlich alles schief, allerdings nimmt sie es rückblickend mit viel Humor und freut sich über ihre originelle Hochzeitsgeschichte.

Angela Finger-Erbens Hochzeit: Kein Champagner, kein Essen, kein Plan

Wer Angela Finger-Erben nach ihrer Hochzeit fragt, der kommt in den Genuss einer lustigen Geschichte. Die teilte sie jetzt mit RTL bei der Kölner Kinopremiere von „Ein Fest fürs Leben“, einem Film über eine Hochzeit mit Christoph Maria Herbst (57) in der Hauptrolle, bei der die Moderatorin zu Gast war.

Dort erzählte sie dem Sender: „Es geht um Hochzeit. Meine Hochzeit war sehr lustig, weil sie komplett anders war als wahrscheinlich die Hochzeit, die wir gleich in dem Film sehen werden.“ Na, da sollte sie sich mal nicht ganz so sicher sein. Immerhin geht es auch in der neuen Komödie darum, dass bei einer Hochzeit so einiges schieflaufen kann.

Genau so wie bei Finger-Erben: „Wir hatten weder 150 Gäste noch einen Wedding-Planner oder den großen Champagner, weil ich hochschwanger war und drei Wochen danach meine erste Tochter auf die Welt gekommen ist“, erzählt die Moderatorin gegenüber RTL. „Essen mussten unsere Gäste auch fast selbst mitbringen, weil ich gesagt habe, ich werde hochschwanger nichts vorbereiten. Deswegen komplett anders.“

Keine Lust auf die eigene Hochzeit: Angela Finger-Erben wünschte Gäste weg

Hochschwanger wie sie war, war die Hochzeit für Angela Finger-Erben natürlich eine Strapaze, die sie nicht allzu lange durchhielt. „Die endete eigentlich damit, dass ich mit dicken Beinen, weil ich total viel Wasser in meinen Beinen hatte, in einem Eimer saß und mir gedacht habe: Wann verschwinden die ganzen Gäste? Ich will ins Bett.“

2016 gab Angela Finger-Erben ihrem Partner Jens das Jawort. Die Moderatorin hat ihre Hochzeit aber ganz und gar nicht genossen. © IMAGO / APress & Instagram / angelafingererben

Obwohl sie am Ende der Feierlichkeiten „fix und alle" gewesen sei, ist ihre Hochzeit eine geliebte Erinnerung für die Moderatorin, die sie, auch wenn sie könnte, nicht ändern würde. Locker, lustig und leger ist ihr Stil und ihre Hochzeit spiegelte das wider: „Wenn ich nicht hochschwanger gewesen wäre, hätten wir die Hochzeit wahrscheinlich nicht groß anders gefeiert."