Lässt er den Friedensgipfel platzen? Prinz William „immer noch angewidert“ von Harry

Von: Susanne Kröber

Im September bieten sich gleich mehrere Möglichkeiten für ein Treffen der Royal Family mit Prinz Harry. Doch vor allem William stellt sich quer.

London – Der erste Todestag von Queen Elizabeth II. († 96) am 8. September wirft bereits seine Schatten voraus. Während König Charles III. (74) und Königin Camilla (76) den Tag im schottischen Balmoral verbringen werden, wo die Queen vor einem Jahr ihren letzten Atemzug tat, werden Prinz William (41) und Ehefrau Kate Middleton (41) in Wales erwartet, wo die beiden laut The Mirror der verstorbenen Regentin in der Kathedrale von St Davids ihre Ehre erweisen werden. Und auch Prinz Harry (38) wird sich in Großbritannien aufhalten, wie jetzt bekannt wurde.

„Keine Chance“: Prinz William ist nicht bereit für eine Aussprache mit Harry

Am 7. September nimmt Prinz Harry in London an den „WellChild Awards“ teil, wie Journalist und Sussex-Supporter Omid Scobie (42) nun auf X (ehemals Twitter) verkündete. Ein Treffen mit seinem Bruder William oder Papa Charles soll jedoch laut Daily Mail nicht auf dem Programm stehen, bevor Harry am 9. September zur Eröffnungsfeier der Invictus Games erwartet wird. Konkreter schienen die Planungen für einen Versöhnungsgipfel am 17. September. „König Charles wird voraussichtlich Mitte September von Balmoral nach London zurückkehren, was mit dem Ende von Harrys Invictus Games-Reise nach Düsseldorf zusammenfällt“, verrät ein Insider gegenüber dem OK!-Magazin.

Doch ausgerechnet Prinz William soll keinerlei Interesse daran haben, sich mit seinem jüngeren Bruder auszusprechen. „Charles wird sich nicht mit Harry treffen und William auch nicht. Keine Chance. Er fühlt sich komplett betrogen von dem, was Harry in seinem Buch über ihn geschrieben und auf Netflix über ihn gesagt hat“, behauptet ein Insider aus dem Buckingham-Palast gegenüber The Daily Beast. Vor allem in seiner Biografie „Spare“ (dt.: „Reserve“) hatte sich Prinz Harry detailliert über private Auseinandersetzungen mit König Charles und Prinz William ausgelassen.

Er kann Prinz Harry nicht verzeihen: „Buchstäblich Williams schlimmster Albtraum“

„Schauen Sie sich einfach ‚Spare‘ an. Es ist buchstäblich Williams schlimmster Albtraum. Es ist eine totale Verletzung seiner Privatsphäre. Darüber hinaus kritisierte Harry Kate und die Art und Weise, wie er seine Kinder erzieht. Es ist sehr, sehr traurig“, so der Insider. „Ich denke, es ist absolut verständlich, dass William im Moment immer noch völlig angewidert ist von dem, was sein Bruder getan hat.“ Zum letzten Mal gesehen hatten sich Prinz Harry, Prinz William und König Charles III. an dessen Krönung am 6. Mai, nach einem 28-stündigen Blitzbesuch jettete Harry damals schnellstmöglich zurück zu Ehefrau Meghan Markle (42) und den Kindern Archie (4) und Lilibet (2).

Die Fronten zwischen Prinz Harry (links) und Prinz William sind nach wie vor komplett verhärtet. © IMAGO/i Images

Zwar soll laut Medienberichten keine absolute Funkstille zwischen Harry und Charles herrschen, das gilt aber nicht für William. Und es droht neues Ungemach. Harry und Meghan planen eine Liebesroman-Verfilmung und riskieren damit weiteren Stress mit Prinz William. So rückt eine Versöhnung in immer weitere Ferne. Vielleicht gelingt es König Charles aber ja, seine Söhne im Rahmen der Feierlichkeiten zu seinem 75. Geburtstag am 14. November an einen Tisch zu bekommen. Verwendete Quellen: thedailybeast.com, mirror.co.uk, ok.co.uk, dailymail.co.uk