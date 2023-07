RTL ändert heute das TV-Programm: „Punkt 12“ und „Unter uns“ betroffen

Von: David Maciejewski

RTL hat eine umfassende Programmänderung angekündigt. „Punkt 12“ und „Unter uns“ sind besonders betroffen. Grund ist der Fußball.

Köln – An drei Terminen Ende Juli und Anfang August kommt es bei RTL zu großen Änderungen im TV-Programm. Schuld ist der FC Bayern München. Der Kölner Sender wird drei Testspiele des deutschen Rekordmeisters ausstrahlen und bekannte Sendungen wie „Unter uns“ oder „Punkt 12“ werden gekürzt oder müssen sogar weichen, wie RUHR24 weiß.

RTL kündigt große Programmänderung an: „Punkt 12“ und „Unter uns“ betroffen

RTL hat sich zuletzt eine Prosieben-Sendung gesichert und zeigt 12 Folgen davon noch in diesem Jahr. Doch damit nicht genug: Nun legte der Sender nach und erwarb die Rechte dreier Testspiele des FC Bayern München. Das erste sorgt am Mittwoch (26. Juli) für Programmänderungen.

RTL zeigt die Partie des FC Bayern München gegen Manchester City ab 12.25 Uhr im TV. Die Teams treten in Tokio gegeneinander an – ein Match gegen den amtierenden Champions-League-Gewinner ist sicher sehenswert. Kein Wunder, dass dafür sogar „Punkt 12“ auf 25 Minuten Sendezeit gekürzt wird. Ab 14.25 Uhr läuft dann das „Jugendgericht“ im Programm.

Programmänderung bei RTL: Bayern-Testspiele sorgen für „Unter uns“-Ärger

Das nächste Testspiel des FC Bayern München wird am Mittwoch (2. August) bei RTL gezeigt. Ab 13.25 Uhr treten Thomas Tuchel und sein Team gegen Jürgen Klopp und den FC Liverpool an. „Punkt 12“ wird dafür erneut gekürzt – „Barbara Salesch – Das Strafgericht“ fällt sogar gänzlich aus. Ab 15.25 Uhr zeigt der Sender schließlich wieder „Das Jugendgericht“.

RTL ändert für den FC Bayern München das TV-Programm. © Panama Pictures/Imago, Ulrich Wagner/Imago; Collage: RUHR24

Testspiel Nummer drei wird fünf Tage später, am Montag (7. August) ausgestrahlt. Die Bayern treffen um 16.55 Uhr auf AS Monaco aus der französischen Ligue 1. Fans von „Unter uns“ erhalten dafür ein bitteres Los: Die geplante Folge fällt aus und wird tags darauf um 9.55 Uhr ausgestrahlt. Am Abend des 8. August geht es dann mit der nächsten Episode weiter.

Wer um 9.55 Uhr nicht am TV sitzen und „Unter uns“ gucken kann, der wird alternativ noch auf RTL+ fündig oder lässt eine Folge eben ausfallen (mehr Promi- und TV-News auf RUHR24).

„Größtmögliche Bühne im Free-TV“: RTL zeigt drei Testspiele des FC Bayern München im TV

Bei RTL ist die Freude über den Testspiel-Deal mit dem FC Bayern München groß. „Wir freuen uns sehr, der Saison-Vorbereitung unseres deutschen Rekordmeisters mit Testspielen auf Champions-League-Niveau die größtmögliche Bühne im Free-TV zu bieten“, gab Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+, bekannt.