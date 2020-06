Ann-Kathrin und Mario Götz sind im Baby-Glück. Auf Instagram teilt sie das erste Foto ihres Kleinen. Cathy Hummels gratuliert und erwischt ein Fettnäpfchen.

Ann-Kathrin und Mario Götze freuen sich über die Geburt ihres ersten Sohnes .

freuen sich über die . Die Influencerin postet ein Foto des kleinen Rome auf Instagram* .

. Cathy Hummels gratuliert und steigt dabei in ein Fettnäpfchen.

Dortmund - Ann-Kathrin und Mario Götze sind wohl unbeschreiblich glücklich. Die beiden frischgebackenen Eltern freuen sich über die Geburt von Sohn Rome. Am Freitag (5. Juni) kam der kleine Fußballerspross zur Welt und kurz darauf teilten Mama und Papa schon stolz das erste Foto.

Die winzige Babyhand entzückt die Instagram-Follower von Ann-Kathrin und Mario gleichermaßen. Auch etliche Prominente gratulieren. Beim BVB-Star sind das natürlich nahezu alle Kollegen aus Dortmund und der Bundesliga*. Aber darunter mischen sich auch Promis wie Kai Pflaume*. Die ehemaligen Weggefährten aus München lassen natürlich auch nette Worte da.

Ann-Kathrin und Mario Götze im Baby-Glück: Freunde und Promis gratulieren zu Geburt von Sohn Rome

Ann-Kathrin bekommt die Instagram-Glückwünsche hauptsächlich von Influencer-Kollegen. Stars und Sternchen dürfen aber auch hier nicht fehlen. Unter anderem Ex-GNTM*-Siegerin Barbara Meier (die ihr Kind noch erwartet*), Schlager-Star und ehemalige DSDS-Jurorin* Vanessa Mai oder auch Stefanie Giesinger freuen sich mit der 30-Jährigen.

Selbstverständlich meldet sich auch Cathy Hummels unter dem Foto von Götze-Sohn Rome. Sie sorgt mit ihrem Kommentar aber leider für ein gewaltiges Echo. Wieder einmal bekommt sie einen Shitstorm auf Instagram, zuletzt war sie wegen ihrer Reisen häufig in die Kritik geraten. Was nehmen ihr die Fans diesmal übel?

Cathy Hummels gratuliert Ann-Kathrin Götze und erntet direkt Shitstorm

„Herzlichen Glückwunsch ihr drei“, schreibt Cathy, „Jungs are the BEST!“ Das lassen die User nicht langen so stehen. „Mädchen nicht?“, schallt es prompt viral zurück. Es ist egal, ob das Kind nun Junge oder Mädchen ist, auf jeden Fall ist es ein freudiges Wunder, so die einhellige Meinung der Fans. Manche haben da schon wilde Vermutungen über den Hummels-Kommentar.

„Sie muss dran erinnern, dass auch sie einen Sohn hat, nicht dass man sie vergisst“, behauptet einer, dass sie sich nur selbst etwas in den Mittelpunkt hätte rücken wollen. „Weil Jungs später mal bei Bayern* spielen, viel Geld verdienen und dann so eine Frau wie Sie bekommen“, geht einer gedanklich noch viel weiter.

Cathy Hummels: Instagram-User wieder einmal sauer - „Trüffelschwein für Fettnäpfchen“

Viele User regen sich aber gar nicht einmal über die Worte von Cathy Hummels auf. Vielmehr zeigen sie sich wenig überrascht. „Die schafft‘s auch immer irgendwie, die Hummels“, verdreht eine Userin die Augen. „Jeeedes mal ein Eigentor“, ächzt eine andere. Ein anderer wird bildlich: „Cathy Hummels, wie ein Trüffelschwein für Fettnäpfchen.“ Es gibt aber auch User, die die Influencerin verteidigen, so schlimm war der Satz nun auch wieder nicht, merken sie an.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerks von Ippen-Digital.

Rubriklistenbild: © dpa / tz