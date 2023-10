Drama um Stefan Mross‘ Freundin Eva und Ex Anna-Carina: Jetzt mischt sich Schlagerstar ein

Von: Melanie Habeck

Eva Luginger, die neue Freundin von Stefan Mross, wird immer wieder mit seiner Ex Anna-Carina Woitschack verglichen. Jetzt erhält die Schlagersängerin Rückendeckung von Kollegin Sonia Liebing.

Krefeld – Auch Monate nach der Trennung von Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) wird das Ehe-Aus der beiden Schlagerstars heiß diskutiert. Vor allem die Tatsache, dass der „Immer wieder sonntags“-Moderator mit Eva Luginger (35) nur kurze Zeit nach der Liebespleite eine neue Frau an seiner Seite hatte, sorgt für Diskussionen. Immerhin waren die beiden Frauen zuvor befreundet. In einem aktuellen Pressebericht wird jetzt behauptet, Eva würde Anna-Carina kopieren – eine Frechheit, wie Musikerkollegin Sonia Liebing (34) findet.

Vergleich von Eva Luginger und Anna-Carina Woitschack: Sonia Liebing platzt der Kragen

Nicht nur Anna-Carina Woitschack ist regelmäßig von den Schlagzeilen um ihr Liebesleben überrascht: Auch Sonia Liebing traut ihren Augen kaum, als sie einen aktuellen Artikel über die Sängerin liest. In ihrer Instagram-Story teilt sie einen Konzertbericht von einer Veranstaltung in Krefeld. In diesem wird behauptet, dass Eva Luginger der Ex ihres Partners Stefan Mross sowohl optisch als auch musikalisch nacheifern würde. „Schade, dass es auf meinem Konzert zwei Mädels gab, die sich nicht darauf konzentriert haben, einen schönen Abend zu erleben, sondern Menschen niederzumachen, die dort auftreten. (...) Das ist einfach respektlos und kindisch“, zeigt sich Sonia entrüstet.

Laut Sonia Liebing habe niemand das Recht, das Privatleben von Künstlern zu kommentieren. Zusätzlich postet sie eine Collage, die sie und Helene Fischer in einem ähnlichen Outfit und in einer identischen Pose zeigen. „Sind wir jetzt alle dreiste Kopierer?“, fragt sie ihre Follower. Eva Luginger weiß die prominente Unterstützung zu schätzen: Sie teilt die Instagram-Story ihrer Kollegin – und versieht den Beitrag mit drei Emojis, die vor Lachen weinen müssen.

Zweideutige Zeilen: Kommentiert auch Anna-Carina Woitschack den Vergleich?

Anna-Carina Woitschack scheint die Thematik ebenfalls nicht unkommentiert zu lassen. „Weisheit des Tages: Wer in die Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt keine eigenen Spuren“, untertitelt sie ein Selfie von sich. Angesichts der aktuellen Schlagzeilen liegt die Vermutung nahe, dass sie sich mit diesen Zeilen auf den Bericht über Eva Luginger bezieht.

Ihre ehemalige Freundin hält jedenfalls trotz des Gegenwindes an ihrer Musikkarriere fest. Kürzlich wurde bekannt, dass Eva Luginger bald gemeinsam mit ihrem Partner Stefan Mross auf der Bühne stehen wird. Verwendete Quellen: Bild, Instagram/sonia.liebing.official; Instagram/eva_luginger; Instagram/anna.carina.woitschack