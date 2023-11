Ansage nach Absage: Helena Fürst droht „Promi Big Brother“

Reality-TV-Star Helena Fürst ist sauer auf „Promi Big Brother“: Weil ihre Bewerbung nicht berücksichtigt wurde, kündigt sie nun Konsequenzen an.

Köln – Der Start der neuen „Promi Big Brother“-Staffel wird von den Fans voller Spannung erwartet. Besonders die Tatsache, dass Iris Klein (56) ohne das Wissen ihres Noch-Ehemanns Peter Klein (56) in den Container einzieht, verspricht Drama pur. Kurz bevor die erste Folge am Montagabend (20.15 Uhr, Sat.1) ausgestrahlt wird, meldet sich nun eine verschmähte Kandidatin mit einem eindringlichen Appell zu Wort. Dabei handelt es sich um niemand Geringerem als Reality-TV-Star Helena Fürst (49).

Helena Fürst möchte sich an Erzfeind Matthias Mangiapane rächen

Bereits am Wochenende verlieh die ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmerin ihrem Wunsch Ausdruck, mit in den Container zu ziehen. Der Grund: Sie wolle mit dem einen oder anderen Kandidaten abrechnen. „So gemein, ich will auch noch zu PBB! Habe noch einiges aufzuklären und zu erzählen. Und mit dem Weißzahn ein Hühnchen zu rupfen!“, schrieb die Ex-Dschungelcamperin. Damit bezog sie sich auf Reality-Star Matthias Mangiapane (40), der mit ihr 2017 am „Sommerhaus“ teilnahm.

„Er ist nicht nur ein Mobber erster Güte, sondern auch eine ganz falsche Schlange“, kommentierte Helena Fürst außerdem ein Video, in dem sich Mangiapane als Kandidat vorstellte. Doch ihre Bemühungen scheinen vergeblich gewesen zu sein: In einem neuen Post regt sich die TV-Bekanntheit darüber auf, dass sie nicht in die Sendung darf.

Sie durfte nicht zu „Promi Big Brother“: Jetzt will Helena Fürst eine „Bombe platzen lassen“

„Sat.1 will mich nicht rein lassen zu PBB“, schrieb Fürst. Angeblich habe ihr der Sender mit der Begründung abgesagt, dass der Cast schon „vor ein paar Monaten“ voll war. Die 49-Jährige wittert eine Verschwörung: „Denn die wollen weiterhin lieber einen Skandal verschleiern, als die Wahrheit zuzugeben.“

Dem Sender gehe es nur darum, hohe Quoten zu erzielen. Doch Helena Fürst wolle nicht klein beigeben und richtet sogar eine Drohung an die Show-Verantwortlichen. „Matthias lästert schön weiter. Aber wenn ich die Bombe zu gegebenen Zeitpunkt platzen lasse, kann so mancher einpacken“, kündigte sie an. „Dazu gehören auch Fernsehsender, Produktionsfirma und so unmenschliche weiß Zähne. Ich habe harte Fakten, die keiner öffentlich kennt.“ Abschließend betonte die gelernte Betriebswirtin: „Meine Zeit der Wahrheit kommt!“

Verwendete Quellen: Instagram/ die.fuerstin