Palast-Mitarbeiter packen aus: So anstrengend ist König Charles III. als Arbeitgeber

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Gute Manieren hat König Charles zwar in die Wiege gelegt bekommen, doch ist er auch mit einer gehörigen Portion Temperament ausgestattet. Als Chef sei er nicht immer ganz einfach, verraten seine Mitarbeiter.

London – Wie schnell König Charles III. (74) aus der Haut fahren kann, weiß die Öffentlichkeit spätestens seit es der Regent kurz nach seiner Krönung bei seinem Besuch in Nordirland mit einem auslaufenden Füller zu tun bekam. Der Stift begann zu schmieren, als sich seine Majestät in ein Gästebuch eintragen wollte, seine Schimpftirade ging um die Welt.

König Charles ist ein „anspruchsvoller Chef“ verräten seine Mitarbeiter

Laut Tatler-Magazin macht das seine Hoheit zu „einem anspruchsvollen Chef“. Das Magazin bezieht sich dabei auf Valentine Lows Werk „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown“ (dt. sinngemäß: „Höflinge: Die verborgene Macht hinter der Krone“) und zitiert einen Palastinsider, der lieber geheim bleiben will: „Er arbeitet immer.“ An sieben Tagen der Woche, wohlgemerkt.

König Charles III. – Erstaunliche Bilder seines royalen Lebens Fotostrecke ansehen

Dabei würde Charles rund um die Uhr zum Hörer greifen, heißt es weiter. „Das Tempo ist ziemlich intensiv“, teilt der Mitarbeiter mit. Der Monarch sei von einer wilden Arbeitsmoral durchdrungen. „Er ist ein Mann mit einer Mission“. Low verriet weiter, dass Charles’ Erwartungen an sein Personal hoch seien. Vor allem, „weil er hohe Ansprüche an sich selbst stellt“, erklärt die Quelle.

Skurrile Jobs, die es nur im britischen Königshaus gibt/gab Clockmaster Seine Arbeit ist es, die Uhren am Hofe abzustauben, zu warten, aufzuziehen und zu stellen. Auf Windsor Castle stünden beispielsweise 400 antike Chronometer, deren Wartung ein Vollzeitjob sei. Hundeflüsterer Keiner am Hofe kennt die Ordnung im Rudel unter den royalen Vierbeinern so gut wie er. Seine Aufgabe ist es, Konflikten unter den Hunden vorzubeugen und dafür zu sorgen, dass Problemhunde aus dem Rudel genommen, oder intensiver erzogen werden. King‘s Swan Marker Die jährliche Schwanenjagd zur Zählung der königlichen Vögel entlang der Themse fällt in sein Ressort. Er berät aber auch in Fragen des Schwanenschutzes und überwacht den Gesundheitszustand der Tiere, die in England per Gesetz von 1482 alle dem regierenden Monarchen gehören. Hofpoet Ob der Job von Andrew Motion (71) als Palastdichter nachbesetzt wurde, ist nicht überliefert, doch Fakt ist, er wurde in barer Münze und in Sherry von der Queen bezahlt. Dafür galt es, sich gelegentlich in Versform äußert, Monarchen mit gefälligen Reimen zum Geburtstag gratuliert und auch zu großen Staatsereignissen etwas im Versmaß beizusteuern.

„Die Manieren von Charles sind tadellos“, sagt sein ehemaliger Mitarbeiter

Für gut 400 Mitarbeiter, die im Buckingham-Palast arbeiten, ist das Alltag. Für Hausangestellte, Köche, Dienstpersonal, Reinigungskräfte, Klempner, Gärtner, Chauffeure, Elektriker und zwei Personen, die sich um die 300 Uhren kümmern, ist König Charles laut projectbritain.com der Boss. Weitere 100 Angestellte hält Charles zudem noch laut Jahresbericht im Clarence House laut Jahresbericht 2022 auf Trab.

Heute macht König Charles Witze über seine Wutanfall wegen eines auslaufenden Füllers, doch im Normalfall sorgt ein Tross von Mitarbeitern dafür, dass hinter und auf der royalen Bühne alles fehlerfrei läuft (Fotomontage). © Hannah Mckay/dpa Jacob King/dpa

„Er ist nie mit sich selbst oder dem, was er erreicht hat, zufrieden. Die Leute um ihn herum mussten hart arbeiten, um mithalten zu können“, zitiert Gala ehemalige Mitarbeiterinnen, einige der 1.200 Personen, die laut historic-cornwell.org.uk für die Royal Family zuständig seien, bei ihrer Einschätzung zum Regenten. Trotz der hohen Anforderungen an die Arbeit, sei König Charles aber ein sehr angenehmer Vorgesetzter, sagt Grant Harrold (45), sein ehemaliger Butler laut Schweizer Illustrierter. „Charles ist ein absoluter Gentleman und immer höflich“ lautet sein Urteil. Besonders geschätzt habe er es, dass sein Chef immer „Bitte“ und „Danke“ gesagt habe.

Wie hoch die Ansprüche König Charles sind, lässt sich auch vortrefflich aus der Stellenanzeige entnehmen, als der Monarch im März 2023 einen veganen Koch für den Buckingham-Palast suchte. Verwendete Quellen: tatler.com, projectbritain.com, historic-cornwell.org.uk, schweizer-illustrierte.ch