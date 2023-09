Wem steht’s besser? Meghan Markle und Kate Middleton im weißen Anzug

Von: Annemarie Göbbel

Meghan Markle und Kate Middleton wissen: Im monochromen Hosenanzug wird der Auftritt zum Hingucker. Der Look funktioniert nicht nur bei Sportevents, doch wem steht‘s besser?

Marseille – Kate Middleton (41) ist im Rahmen ihrer Pflichten als Schirmherrin der Rugby Football Union zur Rugby-Weltmeisterschaft nach Marseille in Frankreich gereist. Zum Spiel zwischen England und Argentinien erschien die Prinzessin von Wales in einem wunderschönen weißen Outfit, bestehend aus einer Hose mit weitem Bein, einem Hemdchen und darüber einem einreihigen Blazer von Alexander McQueen (Grain de Poudre Wool Blazer, 1.861 Euro) den sie bereits bei den Commonwealth Games im August 2022 getragen hatte. Apropos Spiele, das Event fand zur etwa gleichen Zeit statt, als Prinz Harry (38) die Invictus Games 2023 in Düsseldorf eröffnete.

Meghan Markle und Kate Middleton legen einen glänzenden Auftritt im weißen Desinger-Pantsuit hin

Bei ebendiesen Spielen, ein Jahr früher am 15. April in den Haag, hatte Harrys Frau Meghan Markle (42) schon auf den einfarbigen Hosenanzug gesetzt. Die Herzogin von Sussex war im eleganten Pantsuit in Weiß im Zuiderpark in Den Haag eingelaufen und hatte im Monochrom-Look alle Blicke auf sich gezogen. Laut Page Six, soll das weiße Designer-Ensemble der teuerste Look des ganzen Jahres 2022 gewesen sein. Das maßgeschneiderte Outfit der Mailänder Luxusmarke Valentino soll alleine fast 2.500 Euro gekostet haben – die goldene Cartier-Halskette zusätzlich schwindelerregende 13.500 Euro.

Im Stade Vélodrome in Frankreich kombinierte Prinzessin Catherine zur weißen Hose von McQueen (670 Euro) eine Lederclutch von Massimo Dutti (173 Euro) ließ ansonsten Schmuck im Wert 2.800 Euro in Form von Ohrringen und Halskette von Mappin & Webb für sich sprechen, ihren Verlobungsring aus Saphir und Diamant nicht mitgerechnet. Doch rund wird der Look ohnehin erst durch den Glamourfaktor, der sich am Beauty-Styling ermessen lässt. Beide trugen ihr Haar offen, Kate in lässig-glamourösen Locken, mit einem neuen Haircut, bei dem ein paar dezente Stufen für mehr Schwung als noch vor den Sommerferien sorgten.

Gleiche Länge, gleicher Cut – Meghan und Kate tragen die Haare wie Stylezwillinge

Kate Middleton glänzte im Monochrom-Look auf den Rängen des Rugby World Cups 2023, Meghan Markle trug ihre Version bereits 2022 bei den Invictus Games in Den Haag

An Meghans Mähne und Markenzeichen gibt es eigentlich nie den leisesten Anlass zur Kritik. Auffällig nur: Royal und Ex-Royal könnten als Stylezwillinge durchgehen, wenn man die haarigen Details in Augenschein nimmt. Einziger Unterschied: Kate trägt in ihren braunen Haaren Strähnchen, während Meghan ihre Locken in prachtvollem Schwarz präsentierte. Zwei gelungene Styles, die unterschiedliche Schwerpunkte setzten. Die Herzogin von Sussex hatte sich für eine leichte Oversized-Variante entschieden, die etwas moderner herüberkommen, als der Anzug der Prinzessin von Wales, deren optischen Mittelpunkt auf ihre Taille lag.

Müsste man wählen, gibt es nur geschmackliche Vorlieben. Aus der Rugby Umkleidekabine, in die die Prinzessin nach dem Spiel verschwand, um der englischen Mannschaft zu gratulieren, kamen jedenfalls keine Beschweren. Und auch für Meghan Markle gab es nach ihrem Auftritt in Den Haag nur Lob fürs Outfit. Da sich die Herzogin von Sussex bereits auf den Weg nach Düsseldorf zu den diesjährigen Invictus Games gemacht hat, darf man schon gespannt sein, welche Fashion-Highlights sie im Gepäck hat. Verwendete Quellen: pagesix.com, hellomagazine.com, people.com, Instagram