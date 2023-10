Alltag von Back-Influencerin schockiert Kurt Krömer – „ich wäre völlig überfordert“

Von: Jana Stäbener

Der Komiker spricht mit der Frau hinter „Sallys Welt“ über ihr Backimperium. Er ist sich sicher: „Falls du mal eine Urlaubsvertretung brauchst, ruf mich auf keinen Fall an!“

Im Podcast Feelings“, der mit dem Deutschen Podcast Preis ausgezeichnet wurde, hat Kurt Krömer am 28. September 2023 Besuch von der deutsch-türkischen Unternehmerin und Content-Creatorin Sally Özcan. Sie betreibt unter dem Namen „Sallys Welt“ den erfolgreichsten YouTube-Kanal Deutschlands zum Thema Kochen und Backen und hat über eine Million Follower auf Instagram.



Der Berliner und die Badenerin sind sich sofort sympathisch. Özcan erzählt Kurt Krömer, wie es ist, ein so großes Food-Content-Unternehmen zu führen. Sie habe etwa 140 Mitarbeiter, erzählt die 35-Jährige. Krömer ist schockiert. „140? Ich wäre völlig überfordert...“, ruft der 48-Jährige erschrocken.

Künstlername Kurt Krömer Bürgerlicher Name Alexander Bojcan Geburtsdatum 20. November 1974 Geburts-/ Wohnort Berlin Beruf Komiker, Schauspieler und Autor Größe 1,94 Meter Bücher Ein Ausflug nach wohin eigentlich keiner will: Zu Besuch in Afghanistan (2013), Du darfst nicht alles glauben, was du denkst (2022) Podcast Feelings (Spotify) TV-Formate (Auswahl) Die Kurt Krömer Show, Chez Krömer, LOL: Last One Laughing

Kurt Krömer entsetzt über Sally Özcans Arbeitspensum

Dafür, dass sie und ihr Mann sich so ein großes Backimperium aufgebaut haben, mache sie einen sehr entspannten Eindruck, findet Krömer, der Mitte September ein besonderes Jubiläum feierte. Özcan lacht und antwortet mit einer leichten Ironie, dass sie ihr Mann wahrscheinlich mehr stresse als der Job, der sei wie ein drittes Kind zu Hause.



Es sei aber nicht nur ein Backimperium. Schließlich mache sie auch Inhalte zum Gärtnern, Basteln, Kochen und Malen – alles, was ihr Spaß mache. Krömer ist entsetzt über dieses Arbeitspensum. „Wann hast du denn frei?“, fragt er die zweifache Mutter. Ach, erst vor kurzem habe sie das erste Mal seit langem Urlaub genommen (so wie Krömer übrigens auch), das habe ihr echt gutgetan. Außerdem mache sie regelmäßig Sport, das entspanne und Mädels-Urlaube seien ab und an auch nicht schlecht.



„Was sind denn deine Hobbys?“, fragt Özcan den Komiker. „Fernsehen? Serie gucken?“, antwortet der. Das sei doch auch cool, sagt Özcan. Sie mache das im Sommer eher selten, weil sie lieber draußen im Garten sei, aber jetzt wo der Herbst komme, freue sie sich wieder darauf. „Lass mich raten, du hast eine Gartenküche?“, fragt Krömer sie. Sie bejaht.

„Vielleicht muss ich auch lernen, mehr abzugeben“

„Ich hab richtig Schweißausbrüche, weil du so viel machst. Ich hab gestern vier Folgen von einer komischen Serie geschaut“, sagt Krömer, der vor kurzem bei der Berliner Stadtmission war. Als ihm die Deutsch-Türkin, die in der Nähe von Heidelberg wohnt, von Team-Events erzählt, bei denen sie und ihre Mitarbeiter Traumfänger basteln, wird es ihm zu viel. „Mich erdrückt das!“, sagt er halb im Scherz, halb ernst.



„Wir machen auch nur Dinge, an denen wir Spaß haben, sonst könnte man auch das Pensum nicht schaffen“, erklärt die Foodbloggerin. „Ist schon viel, ich würde es nicht schaffen. Falls du mal eine Urlaubsvertretung brauchst, ruf mich auf keinen Fall an!“, witzelt Krömer, der im Podcast auch schon von „Mord und Totschlag“ sprach. Ihr mache das halt Spaß, so die Influencerin. Auch Zuhause sei sie so und räume ständig um. „Vielleicht muss ich auch lernen, mehr abzugeben“, überlegt sie.

Sally Özcan und Kurt Krömer sprechen im Podcast „Feelings“ über das Leben der Conten-Creatorin und letzterem wird dabei fast schwindelig. © Future Image/IMAGO

Kurt Krömer warnt Sally Özcan vor einem Burn-out

„Hast du schon mal ein Burn-out gehabt? Hast du schon einen Tag gehabt, wo du morgens aufwachst und dachtest ‚Puh ich kann nicht mehr?‘ Weil da habe ich so Angst, wenn ich dir zuhöre und ich denke: ja Spaß. Ich bin dann zusammengebrochen, weil ich zu viele Sachen gemacht habe, die mir Spaß gemacht haben“, erzählt der Komiker. Damit spielt er auch auf die Zeit seiner Krömers-Late Night Show an, an die wir uns gerne zurückerinnern.



Immer wieder spricht der Podcast-Host und Komiker über psychische Erkrankungen. In seinem Buch „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst“ beschreibt er, wie sich seine Depressionen anfühlten. In einem Kapitel berichtet Krömer von seiner ersten Therapiestunde, in einem anderen spricht Krömer offen über seine Impotenz.

