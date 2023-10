Attraktiv, anonym und von Adel: Waschechte Royals, die kaum jemand kennt

7 / 13

Prinzessin Sirivannavari Nariratana Rajakanya Im Jahr 1987 wurde Sirivannavari Nariratana Rajakanya in Bangkok geboren. Als Tochter des Kronprinzen Maha Vajiralongkorn (später König Rama X) und seiner Ex-Ehefrau Sujarinee Vivacharawongse kam sie am 8. Januar als jüngste und einzige Tochter zur Welt. Der damalige Kronprinz Thailands war bei der Geburt von Sirivannavari bereits 66 Jahre alt. Inzwischen besitzt die Prinzessin ein eigenen Modelabel „Sirivannavari Bangkok“, schreibt Bücher, ist passionierte Dressurreiterin und Badminton-Spielerin, sowie Fotografin. Trotz eines enormen Vermögens steht die Royal mit beiden Beinen am Boden: Handy, Laptop und ihren Hund, sind ihr am wichtigsten. © ABACAPRESS/dpa