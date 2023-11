Meghan Markle plaudert auf rotem Teppich Geheimnis über Tochter Lili aus

Von: Annemarie Göbbel

Überraschend tauchte Meghan Markle in Los Angeles bei der Variety‘s Power-of-Women-Gala auf und plauderte zudem Neuigkeiten über Tochter Lili aus.

Los Angeles – Auftritte bei glamourösen Red-Carpet-Events sind bei Meghan Markle (42) und Prinz Harry (39) nicht mehr an der Tagesordnung, seit Meghan ihr Schauspielkarriere an den Nagel hängte und das Herzogspaar den Royals in Großbritannien den Rücken kehrte. Umso mehr überrascht Meghan Markles Sologang auf dem roten Teppich in Los Angeles, bei dem die Herzogin zudem offenbar in Plauderlaune war.

Meghan Markle wurde 2022 mit einem Variety-Cover als Power-of Women-Preisträgerin ausgezeichnet

Dieses Jahr gehörte die Herzogin von Sussex zwar nicht mehr zu den Gewinnerinnen, doch das machte die Angelegenheit offenbar entspannter. Meghan sagte Reportern auf dem roten Teppich, dass sie „stolz“ sei, anwesend zu sein und ihre Unterstützung anbieten zu können. Im Nebensatz, ließ die Herzogin anklingen, dass ihre liebste Feiertagstradition darin bestehe, dass ihre beiden Kinder „jede Minute davon genießen“.

Es ist damit schon das zweite Geheimnis, das innerhalb weniger Tage über die kleine Lilibet bekannt wird. Freund der Familie und Hollywood-Größe Tyler Perry (54) hatte seinen Spitznamen für Lili (2) seine Patentochter, preisgegeben in einer Podcast-Folge von „Let‘s Talk Off-Camera“ mit Kelly Ripa preisgegeben.

Diesjährige Preisträger, die mit dem Power of Woman Award ausgezeichnet wurden Die diesjährigen Power-of-Women-Preisträgerinnen sind Fantasia Barrino (39), Billie Eilish (21), Lily Gladstone (37) und Carey Mulligan (38). Die Mitbegründer der Produktionsgesellschaft LuckyChap, Margot Robbie (33), Tom Ackerley (33) und Josey McNamara, wurden zudem als „Produzenten des Jahres“ ausgezeichnet.

Die Zweitgeborene Prinz Harrys und Meghan Markles hört auf den Spitznamen „Kleine Lili“

Informationen über die kleine Lilibeth gibt Meghan Markle so gut wie nie preis, doch bei der Variety-Gala plauderte sie auf dem roten Teppich ein Geheimnis aus (Fotomontage). © Archewell/dpa & Jordan Strauss/dpa

„Kleine Lili“, sagte Perry, als er nach seinem süßen Spitznamen für das Kleinkind gefragt wurde. Der Filmemacher geriet daraufhin ins Schwärmen: „Sie ist so bezaubernd“, sagte er. „Oh, sie ist so schön. Sie ist einfach so schön.“ Kein Wunder bei der Mama, die auf dem roten Teppich in einem beigen One-Shoulder-Dress von Proenza Schouler (1.300 Euro), mit schwarzer Lederbag (Proenza Schouler) und neuen Aquazzura Lederpumps für 1600 Euro eine gute Figur machte.

In einem Interview mit Variety anlässlich ihrer letztjährigen Ehrung sprach Meghan über die Möglichkeit, dass ihre Kinder in Zukunft in die Unterhaltungsindustrie einsteigen könnten: „Wenn Sie Eltern werden, möchten Sie wirklich, dass Ihre Kinder die Dinge finden, die ihnen vollkommene Freude bereiten“, erklärte die ehemalige Schauspielerin, die schon im März 2023 Fotografen in Los Angeles nach Lilibets Taufe beeindruckt hatte. Verwendete Quellen: X (ehemals Twitter), Variety, people.com.