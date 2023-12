Nach Überraschungs-Auftritt: Kehrt Jürgen Drews doch wieder auf die Bühne zurück?

Von: Elena Rothammer

Eigentlich hatte sich Jürgen Drews schon 2022 von der Bühne verabschiedet. Bei Carmen Nebels „Die schönsten Weihnachts-Hits“ performte er dann aber doch wieder. Plant der Schlagerstar ein Comeback?

München – Am Donnerstagabend (7. Dezember) sorgte Jürgen Drews (78) für große Emotionen: Obwohl er eigentlich schon 2022 aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere beendet hat, überraschte der Schlagerstar in der ZDF-Show „Die schönsten Weihnachts-Hits“ mit einem Auftritt und performte mit seiner Tochter Joelina (27) ein Duett. Denkt der „König von Mallorca“ jetzt über ein Comeback nach?

Nach überraschendem Duett mit Tochter Joelina: Plant Jürgen Drews die Rückkehr auf die Bühne?

Bei Jürgen und Joelina Drews‘ Auftritt bei „Die schönsten Weihnachts-Hits“ blieb kein Auge trocken. Mit dieser Performance erfüllte der 78-Jährige seiner Tochter einen Herzenswunsch. Doch dürfen sich seine Fans jetzt womöglich sogar auf noch mehr Auftritte von ihm freuen?

Mit bild.de plaudert Jürgen Drews über seinen Überraschungsauftritt. „Der Auftritt bei Carmen Nebel mit Joelina soll jetzt kein Comeback darstellen“, stellt er in dem Interview klar. Die Musik habe sein Leben aber immer geprägt und werde ihn auch nie loslassen. „Ich bin und bleibe immer ein Musiker, aber ich kann mich jetzt entspannt zurücklehnen und einfach alles auf mich zukommen lassen“, betont Drews.

Joelina Drews über Papa Jürgen: „Es tut ihm auch gut, wenn er nicht ganz aus der Öffentlichkeit verschwindet“

Seine Tochter würde ihn aber offenbar gerne öfter auf der Bühne sehen. „Er genießt seinen Ruhestand, aber es tut ihm auch gut, wenn er nicht ganz aus der Öffentlichkeit verschwindet und sich seinen Fans ab und zu zeigt“, merkt die 28-Jährige an. Körperlich traut sie ihm das wohl auch zu: „Es geht meinem Vater für seine 78 Jahre sehr gut. Er ist zwar nicht mehr ganz so beweglich wie früher, aber für einen 78-jährigen Mann muss ich sagen, ist er noch sehr gut dabei! Seinen Humor hat er jedenfalls immer noch nicht abgelegt.“

Dabei leidet Jürgen Drews an einer unheilbaren Nervenkrankheit. Der Musiker ist an Polyneuropathie erkrankt. So sieht Jürgen Drews‘ Alltag mit Erschöpfung und Schwindel aus. Verwendete Quellen: bild.de