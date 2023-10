ORF-Star Monica Weinzettl außer sich: Jäger droht, ihren Hund zu erschießen

Von: Jonas Erbas

Kabarettistin Monica Weinzettl kann es nicht fassen: Beim Gassi im Wald soll ein Jäger der Schauspielerin angedroht haben, ihren Hund zu erschießen.

Wien – Eigentlich gilt der Hund als bester Freund des Menschen, doch die treuen Vierbeiner sind nicht bei jedem beliebt – eine Erfahrung, die jüngst auch Monica Weinzettl (55) machen musste. Bei einem Waldspaziergang soll sich jüngst eine äußert unangenehme Situation zugetragen haben, von welcher die aus der ORF-Kult-Sitcom „MA 2412“ bekannte Schauspielerin nun berichtete.

Monica Weinzettl kann es nicht fassen: Jäger bedroht ihren Hund beim Gassigehen

Via Facebook wandte sich Monica Weinzettl am Mittwochvormittag (4. Oktober) an die Öffentlichkeit und schilderte ein Erlebnis, das sich am Vortag am Stadtrand Wiens ereignet haben soll: „Ich darf ihren Hund erschießen!“, habe ein Jäger ihren Mann, den Kabarettisten Gerold Rudle (60), beim Gassigehen wissen lassen und auf Piper, die Hündin des Paares, gezeigt.

„Piper war angeleint. Wäre sie das nicht gewesen, hat der ‚Bewaffnete‘ gemeint, wäre es sogar seine Pflicht, Piper zu erschießen“, so Weinzettl weiter. Dabei sei ihre Hündin vollkommen friedlich, wie die 55-Jährige in ihrem Beitrag versicherte: „Sie jagt nicht, die streunt nicht und kommt auf Rückruf sofort zu uns!“ Doch dem Jäger sei das „egal“ gewesen – ein Unding, dem die Österreicherin nun entgegenwirken möchte.

„Ein einheitliches Bundesjagdgesetz würde dieser Willkür einen Riegel vorschieben! Wir haben gestern das Volksbegehren dazu unterschrieben“, erläuterte die wütende ORF-Berühmtheit ihren Facebook-Followern und bat diese, die Kampagne ebenfalls zu unterstützen. Dass man „ganz offensichtlich Haustiere mit dem Tod bedrohen (…) und ohne Konsequenz erschießen“ dürfe, ist für Monica Weinzettl nicht hinnehmbar.

Verwendete Quellen: facebook.com/Monica-Weinzettl