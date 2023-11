„Wir beten“: Schlagerpaar bangt mit Heino um Hannelore

Sänger Heino bangt laut Medienberichten um das Leben seiner Frau Hannelore – es soll ihr sehr schlecht gehen. Ein befreundetes Schlagerpaar steht Heino bei.

Kitzbühel – Schon Ende der vergangenen Woche hat Schlagerstar Heino (84) sämtliche Termine und Konzerte abgesagt. Laut Informationen der Bild-Zeitung steht er seiner Frau Hannelore (81) bei, der es gesundheitlich nicht gut gehen soll. Fans und Freunde bangen mit dem Musiker und hoffen das Beste für das Paar, das seit 1979 verheiratet ist. Auch das Schlager-Duo Judith (71) und Mel (80) stehen ihren Freunden in der schweren Zeit bei.

In Gedanken bei Heino: Schlagerpaar bangt Tag und Nacht um Hannelores Leben

Das Schlagerpaar Judith und Mel ist seit vielen Jahren mit Heino und seiner Ehefrau befreundet. Dass es Hannelore so schlecht gehen soll, macht die Musiker traurig und versetzt sie in große Sorge. „Unsere Gedanken sind gerade Tag und Nacht bei Hannelore und Heino. Wir beten für Hannelore, dass es ihr bald wieder besser geht“, erzählt Mel Jersey gegenüber Bild. Der 80-Jährige fühlt mit Heino mit, denn auch er weiß, wie es ist, um das Leben eines geliebten Menschen zu bangen.

Das Schlagerpaar Mel und Judith (links) kennt Heino und seine Frau Hannelore gut. Weil es Hannelore gar nicht gut gehen soll, bangen die Musiker mit Heino und beten für die zwei. © picture alliance/dpa | Sina Schuldt; Imago/ Vistapress (Fotomontage)

Seine Frau Judith hatte 2019 große gesundheitliche Probleme. „Im Krankenhaus wurde Judith ins künstliche Koma versetzt. Ihre Überlebens-Chance lag bei nur zehn Prozent. Ich fühlte mich völlig hilflos und habe Blut und Wasser geschwitzt“, erinnert sich Mel. Wie durch ein Wunder erholte sich seine Partnerin aber wieder. Das wünscht er sich auch für Hannelore.

Nicht zum ersten Mal: Mel und Judith sorgten sich schon 2004 um Hannelores Leben

Das Paar fühlt sich in der aktuellen Situation auch in eine ähnliche Lage im Jahr 2004 zurückversetzt. Damals ging es Hannelore nach einem Herzinfarkt sehr schlecht. „Wir sind damals zu ihrem Wohnort nach Bad Münstereifel gefahren. Ganz in der Nähe gibt es eine Pilgerstätte, die sich ‚der decke Tönnes‘ nennt. Dort hat Hannelore immer zum Heiligen Antonius gebetet, ihrem Schutzheiligen“, schildert Judith und ergänzt: „Unsere Gebete für Hannelore sind damals erhört worden. Wir wünschen uns, dass es auch diesmal wieder so ist.“

Auch Florian Silbereisen betet in der schweren Zeit für Heino und seine Hannelore.